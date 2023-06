Mercredi saison 2 : une grosse surprise à venir pour la série Netflix

Que nous réserve la saison 2 de la série Netflix "Mercredi" ? Un premier indice vient d'être dévoilé par Jenna Ortega et le reste du cast, et il devrait permettre aux fans d'établir des théories en attendant la diffusion de ces nouveaux épisodes !

Mercredi saison 2 : Jenna Ortega prend les rênes

En novembre 2022, Netflix met en ligne la première saison de Mercredi, la série adaptée de La Famille Addams, imaginée par Tim Burton. Comme son nom l'indique, le show suit la fille aînée de Morticia et Gomez, alors qu'elle fait son entrée à la Nevermore Academy, un lycée spécialisé pour ados "particuliers". Dans cette école singulière, la jeune Addams, interprétée par Jenna Ortega, explore ses pouvoirs surnaturels et sa personnalité excentrique, tout en naviguant dans les tumultes de l'adolescence. Entre les intrigues sombres, les mystères inquiétants et les rencontres étranges, la série plonge les spectateurs dans l'univers macabre imaginé par Charles Addams, tout en épousant les codes de la série teen à la Riverdale.

Très vite après sa mise en ligne, la série Netflix depuis un véritable phénomène. Mercredi devient alors l'un des programmes les plus visionnés de la marque au logo rouge, et propulse Jenna Ortega au rang de star.

La danse de Mercredi : une scène déjà culte ! © Netflix

C'est sans surprise que Netflix a rapidement annoncé qu'une saison 2 verrait le jour. En plus d'interpréter le rôle phare, Jenna Ortega en sera également la productrice. Un poste à haute responsabilité pour la comédienne de 20 ans qui désire s'investir pleinement dans le programme, jusqu'à changer totalement certains aspects de la série.

Une surprise à venir dans la saison 2 !

Ce dimanche 18 juin, Netflix a annoncé lors d'un événement mondial ses prochains contenus très attendus. Et il y avait bien sûr un panel consacré à Mercredi. Si aucune image de la saison 2 n'a été dévoilée (le tournage n'a pas encore commencé), Jenna Ortega et le reste du casting ont répondu aux théories de fans sur la série. Et l'une d'entre-elles se réalisera dans les nouveaux épisodes.

En effet, un nouveau membre de la Famille Addams fera son apparition dans la seconde saison du show. Si les comédiens ne connaissent pas encore son identité, chacun y va de son petit parti : s'agira-t-il du Cousin Machin comme l'espère Jenna Ortega, ou de Grand-Mère comme l'espèrent les autres jeunes comédiens ?

Nous aurons la réponse lors de la diffusion de la saison 2 de Mercredi.