Messiah : pas de saison 2 pour la série Netflix annonce Tomer Sisley

C'est une grosse déception pour les fans de la série Netflix Messiah : Tomer Sisley vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de saison 2. Découvrez les raisons de cette annulation ci-dessous. ATTENTION ! SPOILERS SUR LA FIN DE LA SAISON 1 !

La série Messiah était arrivée sur Netflix en début d'année, et avait intrigué beaucoup de monde, nous y compris. On y suivait un étrange individu charismatique, nommé "Al-Masih", qui semblait être le prophète, et capable de miracles. En raison de sa popularité toujours grandissante aux quatre coins du globe, la CIA était chargée d'enquêter sur lui, et de répondre à la question que tout le monde se posait : est-il un homme au pouvoir divin ou un habile escroc capable d'ébranler l'ordre géopolitique mondial ?

Cette interrogation nous a tenus en haleine pendant les dix épisodes, et, hélas, la fin cryptique (que nous avions tenté d'expliquer ici) laissait le mystère planer, et ouvrait les possibles pour une saison 2.

Hélas, en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit partout sur la planète, et plus particulièrement en Europe, son nouvel épicentre, Messiah n'aura pas droit à une deuxième saison. C'est Tomer Sisley, l'interprète d'Aviram, qui a partagé la triste nouvelle sur son compte Instagram avec ces mots :

La saison 2 de Messiah devait se tourner à Rome... Les temps sont dingues et nous empêchent de la tourner cet été. Elle n’existera donc malheureusement pas et nous en sommes tous extrêmement peinés.

Il a ensuite tenu à remercier les fans pour leur soutien :