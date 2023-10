Millénium : la série arrive, et ça sent bon !

Lisbeth Salander est bientôt de retour sur nos écrans avec une série basée sur la saga Millénium. Et on a enfin des nouvelles du projet, trois ans après son annonce initiale. Ça sent bon !

Saga Millénium : des romans aux écrans

La saga Millénium est une série de romans policiers suédois créée par l'écrivain Stieg Larsson. Les personnages principaux, Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, sont au cœur de cette série qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde. Larsson a achevé trois romans avant son décès en 2004 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et La reine dans le palais des courants d'air. Suite à son décès, David Lagercrantz a repris le flambeau, ajoutant trois autres titres à la saga : Ce qui ne me tue pas, La Fille qui rendait coup pour coup et La Fille qui devait mourir.

La popularité de ces romans a conduit à plusieurs adaptations cinématographiques. Les trois premiers livres ont été adaptés en une série de films suédois sortis en 2009 et 2010, avec Noomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander.

Une version américaine du premier roman, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, avec Rooney Mara et Daniel Craig dans les rôles principaux, a vu le jour en 2012, mise en scène par David Fincher. Plus récemment, en 2018, Ce qui ne me tue pas (The Girl in the Spider’s Web) a été adapté au cinéma par Fede Alvarez avec Claire Foy dans le rôle de Salander.

La série Millénium : une nouvelle adaptation en vue

Après le succès des romans et des adaptations cinématographiques, la saga Millénium est sur le point de connaître une nouvelle vie sur le petit écran. En 2020, il a été annoncé qu'une série basée sur l'univers de "Millénium" était en développement chez Amazon MGM Studios. Cependant, le projet semblait être en suspens jusqu'à une annonce récente, relayée par Variety.

La grande nouvelle est que la série a désormais trouvé sa showrunneuse en la personne de Veena Sud. Cette dernière est une figure bien connue dans le monde des séries policières et mystérieuses. Elle est notamment connue pour avoir développé la série The Killing, basée sur la série danoise Forbrydelsen. Ou encore la série Seven Seconds, disponible sur Netflix.

Bien que les détails précis de l'intrigue restent secrets, il a été initialement rapporté que la série serait une histoire autonome centrée sur le personnage de Lisbeth Salander. Amazon MGM Studios produira la série en collaboration avec Left Bank Pictures, basée chez Sony Pictures Television.

Étant donné que la série Millénium est produite par Amazon, elle devrait arriver prochainement sur Prime Video. On a hâte de savoir qui jouera la nouvelle Lisbeth Salander !