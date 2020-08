Mimic : le film de Guillermo del Toro adapté en série par Paul W.S. Anderson

Le studio de production Miramax Television prévoit un redémarrage en série du film d’horreur « Mimic » réalisé par Guillermo del Toro en 1997. Le cinéaste Paul W.S. Anderson est sur le point de diriger le potentiel pilote du show.

Mimic : les débuts de Guillermo Del Toro

Après Cronos, son premier long-métrage qu’il a produit et tourné au Mexique, Guillermo del Toro s’est rapidement exporté aux USA avec Mimic. Il s’agit de son deuxième long-métrage et de sa première production américaine. Sorti en 1997, le film n’a pas rencontré un énorme succès, que ce soit auprès des critiques ou des spectateurs. Pour un budget de 30 millions de dollars le film n’en a rapporté que 25,4 millions à travers le monde. Pour autant, le métrage avait une approche authentique, très personnelle.

Porté par Josh Brolin, Mira Sorvino et Jeremy Northam, Mimic raconte comment une épidémie d’insectes mutants se propage dans les égouts d’une ville américaine. Ces insectes ont la taille d’un être humain et sont dotés d’une intelligence surdéveloppée. Série B pourtant relativement sympathique, Mimic demeure l’un des films les moins appréciés de la filmographie de Guillermo del Toro.

Une série adaptée de Mimic

Miramax TV veut dorénavant adapter Mimic en série télévisée. Jim Danger Gray, le scénariste de Orange is the new black, écrira, produira, et sera le showrunner de cette adaptation. Il s’agit de l’un des projets les plus médiatisés de Miramax TV depuis quelques années maintenant. Paul W.S. Anderson a été engagé pour réaliser le pilote de cette future série. Marc Helwig, le nouveau directeur de la firme, ne cache pas son engouement autour du projet :

Miramax TV ne pourrait pas être plus ravi d’être en affaires avec Paul Anderson, Jeremy Bolt et Jim Danger Gray sur Mimic. Paul est l’un des principaux cinéastes de sa génération dans le monde de la science-fiction. Et nous sommes ravis de donner vie à une nouvelle version audacieuse de ce classique de la télévision. Je ne pourrai pas penser à un meilleur écrivain pour donner vie à ce monde que Jim Danger Gray, dont j’admire le travail depuis longtemps.

Paul W.S. Anderson est motivé par le projet

Ce n’est pas la première fois que le producteur Jeremy Bolt et le réalisateur Paul W.S. Anderson travaillent ensemble. Par le passé ils ont créé la franchise Resident Evil, ainsi que Event Horizon et Death Race. Paul W.S. Anderson est lui aussi très intéressé par ce projet :

Le monde des insectes a été une fascination pendant très longtemps pour moi. Ces petites créatures ont tellement de force et d’organisation. Elles ont existé bien avant l’humanité et survivront bien après notre disparition. C’est un monde passionnant dans lequel je suis ravi de me lancer, en particulier avec des partenaires aussi formidables que Jim et Miramax.

Même si ce projet commence à se préciser avec cette équipe créative solide, la série n’a pas encore de date de lancement ni même de tournage. Guillermo del Toro n'a pas encore réagi et ne semble pas impliqué dans le projet. Affaire à suivre donc.