Mindhunter : la saison 3 pourrait ne pas voir le jour

David Fincher n’est pas aussi présent qu’on le souhaiterait sur nos écrans mais le garçon a l’air d’avoir un emploi du temps assez chargé en ce moment. Tellement que le futur de « Mindhunter » serait remis en cause. Personne ne sait quand la saison 3 va sortir et si elle arrivera un jour.

Les relations entre Netflix et David Fincher ont l’air d’être au beau fixe. Le réalisateur, qui se fait trop rare au cinéma, entame un nouveau cycle dans sa carrière avec la plateforme. Il y a eu House of Cards, Mindhunter et Love, Death + Robots. Ne sachant s’impliquer qu’à demi-mot, Fincher a eu besoin de temps pour bosser sur ces projets. Une nouvelle salve d’épisodes est attendue pour sa série animée puis, un gros morceau s’annonce avec Mank, son biopic sur Herman J. Mankiewicz (le scénariste de Citizen Kane), qu’il mettra en scène. La bonne nouvelle est là, de savoir qu’un nom aussi important de l’industrie soit de retour derrière la caméra pour un nouvel essai.

Hélas, son emploi du temps provoque, par un effet boule de neige, une réaction plus regrettable. Les principaux acteurs de la série, Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv, viennent d’être libérés de leur contrat. Ils sont donc libres de pouvoir aller tourner ailleurs, sans avoir à attendre qu’une possible saison 3 soit sur les rails. Un représentant de Netflix s’est chargé de faire le point sur la situation :

David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix, Mank, ainsi que sur la production de la seconde saison de Love, Death + Robots. Il pourrait reprendre Mindhunter dans un avenir indéfini, mais en attendant, il a jugé que ce n’était pas juste d’empêcher les acteurs de pouvoir travailler ailleurs pendant qu’il s’occupait de son travail.

La saison 3 Mindhunter annulée ou longuement retardée ?

La saison 3 n’est donc pas vraiment annulée mais elle est en stand-by pour une durée qui reste à définir. Il faudra faire preuve de beaucoup de patience pour assister à un retour mais ne perdons pas espoir. David Fincher aurait en tête un plan qui tiendrait sur cinq saisons et, étant donné l’incroyable qualité du programme, il serait dommage que Netflix doive s’en séparer. Après une première saison, la seconde sortie l’année dernière a dessiné les contours d’un show exigeant avec les téléspectateurs. Parions que ce n’est que partie remise, notre peine étant quand même amoindrie par le fait de savoir que Fincher sortira Mank cette année. Jonathan Groff a, lui, la tête déjà ailleurs, en ayant été enrôlé pour tourner dans Matrix 4.