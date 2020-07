Miracle Workers saison 2 : la série avec Daniel Radcliffe revient sur Warner TV - CinéSéries

La deuxième saison de la série anthologique "Miracle Workers", portée par Daniel Radcliffe, va débarquer cet été sur Warner TV. La diffusion des 10 épisodes de la saison 2 sera découpée en deux soirées spéciales, les 18 et 25 août prochains, avec 5 épisodes à la suite à chaque soirée.

De quoi parle Miracle Workers ?

Créée par Simon Rich, Miracle Workers est une série anthologique comique et fantastique. Dans la première saison, alors que les changements climatiques ravagent la planète, que les espèces disparaissent les unes après les autres et que les hommes deviennent fous, Dieu, le patron de Heaven, Inc. est dépassé par les événements. Il a presque abandonné son travail, préférant consacrer son temps à son passe-temps préféré. Pour lui, la seule solution pour remettre de l’ordre est d’envoyer un astéroïde faire exploser la Terre pour lancer une nouvelle affaire. Mais Eliza, une nouvelle ange du département de réalisation des prières récemment transférée du département de la poussière, décide d’essayer de sauver la planète en faisant un pari avec son patron. Elle est soutenue par son collègue Craig, un ange de bas niveau chargé de recevoir toutes les prières de l’humanité. Pour convaincre Dieu, ils vont devoir accomplir leur plus grand miracle, en rapprochant deux humains à priori incompatibles, Laura et Sam.

Au niveau du casting, Daniel Radcliffe interprète Craig alors que Geraldine Viswanathan joue Eliza et que c’est Steve Buscemi qui se glisse dans la peau de Dieu. Karan Soni y joue Sanjay, tandis que Jon Bass prête ses traits à Sam. Enfin, Lolly Adefope interprète Rosie.

Miracle Workers de retour sur Warner TV

Alors que Miracle Workers est à l’origine diffusé sur la chaîne américaine TBS, Warner TV avait prévu de diffuser la deuxième saison de la série à partir du 13 avril dernier en France. Mais la pandémie mondiale avait forcé la chaîne à revoir ses plans. Les fans ont donc dû patienter plusieurs mois avant d’avoir des nouvelles de la suite du show. Et si l’on sait désormais quand la deuxième saison sera diffusée, ils devront donc encore attendre avant de pouvoir la découvrir. Deux soirées spéciales ont donc été programmées par Warner TV, les 18 et 25 août prochain, durant lesquelles l’intégralité du deuxième chapitre de Miracle Workers sera diffusée, au rythme de 5 épisodes par soirée. La deuxième saison de la série, intitulée Dark Ages, se déroule cette fois à l’époque médiévale. On y suit des villageois qui essaient de rester optimistes malgré des conditions de vie très difficiles, entre les fortes inégalités de revenus, une santé déplorable et une ignorance généralisée de la part du reste de la population.

Malgré des histoires complètement différentes, le casting des deux saisons de Miracle Workers reste le même. Daniel Radcliffe y joue cette fois le Prince Chauncley, « un héritier gâté qui adore jouer avec ses canards mais s’inquiète de ne pas répondre aux espoirs que son père place en lui », selon le communiqué officiel de Warner TV. Steve Buscemi interprète Edward Ramassemerde, « un paysan bon-enfant et heureux de vivre malgré son travail, bien qu’il exerce le pire boulot de tout le village ». Geraldine Viswanathan joue sa fille, Al, « qui rêve de fuir son village pour aller vivre dans un lieu où elle ne serait pas la seule à savoir lire ». que Jon Bass incarne le frère de cette dernière, Mikey, décrit comme « gentil mais simple d’esprit ». Karan Soni prête ses traits au Seigneur Vexler, « un conseiller royal surqualifié mais bien souvent principalement occupé à jouer le baby-sitter du Prince Chauncley », et enfin Lolly Adefope interprète Maggie, «la meilleure amie de Al, coincée dans un boulot sans avenir dans le couvent du coin » .