Mixte : une bande-annonce pour la série française d'Amazon

"Mixte", la série française d'Amazon se dévoile avec une première bande-annonce. Durant huit épisodes la série nous emmènera au Lycée Voltaire de Saint-Jean, bouleversée par la présence de filles dans les premières salles de classe mixtes.

Mixte, retour au lycée sur Amazon

Désormais bien implanté en France, Amazon Prime Video ne s'est pas encore démarqué par ses productions françaises. Les choses devraient changer avec de nombreux projets made in France prévus par la plateforme pour ces prochains mois. Ainsi, outre le film Le Bal des folles de Mélanie Laurent avec Lou de Laâge, plusieurs séries pourraient bien sortir du lot, dont Mixte, qui se dévoile avec une première bande-annonce (en une d'article). Créée par Marie Roussin, la série se déroulera au début des années 1960 dans le Lycée Voltaire de Saint-Jean. Le quotidien des habitants va être bouleversé lorsque l'établissement deviendra mixte. Pour la première fois le lycée va donc accueillir des filles.

Mixte ©Amazon Prime Video

Des nouvelles têtes pour porter la série

Une situation qui fera des heureuses puisque, comme on peut le voir dans la vidéo, les filles montrent un désir d'apprentissage. Mais posera problème à d'autres, notamment l'un des professeurs contre le changement et pour qui quatre filles dans sa classe est beaucoup trop. Mixte s'annonce donc comme une série comique mais également intéressante sur l'évolution des mentalités de l'époque. On attendra de la voir pour la juger, mais ces images sont plutôt encourageantes. La reproduction de l'époque semble réussie et l'ensemble du casting convaincant.

Au casting justement, on retrouve quelques visages connus comme Pierre Deladonchamps (Les Chatouilles), Nina Meurisse (Camille), Anne Le Ny (Papa ou Maman) ou encore Amira Casar (Les Sauvages). Mais la série devrait surtout révéler de jeunes interprètes encore peu expérimentés. Sont annoncés Léonie Souchaud, Lula Cotton-Frapier, Anouk Villemin ou encore Vassili Schneider. La série sera composée de huit épisodes réalisés par Alexandre Castagnetti (Tamara) pour les quatre premier, et par Edouard Salier (La Révolution) pour les quatre derniers.

Mixte est à découvrir à partir du 14 juin sur Amazon Prime Video.