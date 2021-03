Amazon Prime Video dévoile ses gros projets français à venir

Amazon Prime Video a présenté ses prochains programmes français pour 2021. Parmi les images et annonces on retiendra le prochain film de Mélanie Laurent, la série "Operations Totems" ou encore la prochaine comédie de Melha Bedia.

Mélanie Laurent ouvre le bal des folles

Lundi 22 mars 2021, Amazon Prime Video a présenté ses programmes et objectifs pour 2021. L'occasion pour la plateforme d'offrir un petit tour d'horizon de futurs projets. Néanmoins, coupons d'emblée court au suspense, rien n'a été dévoilé sur la série Le Seigneur des anneaux, probablement le show le plus attendu prochainement sur Amazon. À la place, des films et séries Originals made in France. Parmi les annonces, on retient en premier lieu Le Bal des folles de Mélanie Laurent avec Lou de Laâge.

L'annonce de ce film avait été faite il y a un moment. L'événement a donc surtout servi à présenter des premières images. Sur celles-ci, on découvre Lou de Laâge qui interprète une jeune fille à la fin du XIXè siècle. Cette dernière dit entendre et voir les morts. Elle est alors envoyée par sa famille à la clinique neurologique de La Pitié Salpêtrière. Le Bal des folles s'annonce ainsi comme un drame d'époque particulièrement prenant et porté par l'excellente Lou de Laâge. Comme l'a expliqué Mélanie Laurent durant son intervention, ce film, adapté du livre de Victoria Mas, sera "l'histoire d'une époque en 1880 où les hommes avaient le droit de rêver même de faire du spiritisme. Dans cette même époque, une femme était elle envoyée dans un hôpital".

Le Bal des folles est attendu cette année sur Amazon Prime Video et le teaser devrait être mis en ligne très prochainement.

Autre film original annoncé, Flashback, une comédie réalisée par Caroline Vigneaux qui y tiendra également le rôle principal. Le film suivra une avocate cynique, brillante et narcissique qui rencontre un chauffeur Uber qui l'emmène dans une course inattendue à travers le temps. De la préhistoire à la révolution française en passant par les années 1960, elle y rencontrera des femmes qui ont marqué l'Histoire. Ce voyage lui permettra de comprendre son rôle de femme dans la société.

Des séries pas en reste pour Amazon Prime Vidéo

Du côté des séries si on attend toujours de voir des images de Voltaire, Mixte, sur un lycée de garçons qui dans les années 1960 voit pour la première fois l'arrivée de filles, nous avons pu voir celles de Totems. Celle-ci se déroulera en 1965 en pleine Guerre froide sur un scientifique qui s'apprête à travailler pour les services secrets français et la CIA. Sauf qu'il rencontre et tombe amoureux d'une agent, elle, du KGB. Visuellement très travaillée, cette série sera portée par Niels Schneider, Ana Girardot, José Garcia et Vera Kolesnikova (vue dans la dernière saison de la série Le Bureau des légendes). Des premières images efficaces et encourageantes pour la suite, avec notamment José Garcia dans un genre sombre comme on l'a rarement vu.

Forte ©Amazon Prime Video

Enfin, cette fois pour 2022, Amazon Prime Video a annoncé la comédie Miskina avec Melha Bedia. On y suivra la jeune femme dans le rôle d'une trentenaire musulmane, vierge, qui vit avec sa mère et sa grand-mère, et est amoureuse de son meilleur ami. Pour présenter son personnage, Melha Bedia a expliqué : "elle ressemble à tout le monde, et on a envie de la suivre, car sa vie n'avance pas Ce sera une quête personnelle, mais également sur sa religion".

Amazon Prime Video a également annoncé la série Salade Grecque de Cédric Klapisch dont les détails sont à retrouver ici.