MobLand : première bande-annonce musclée de la nouvelle série de gangsters signée Guy Ritchie

Portée par un grand trio et réalisée en partie par Guy Ritchie, la série "MobLand" s’offre une première bande-annonce musclée qui nous plonge dans le monde d’une famille mafieuse.

Guy Ritchie retourne dans l’univers des gangsters avec MobLand

Guy Ritchie aime explorer le monde des gangsters dans son travail. L’année dernière, il en a apporté une nouvelle preuve en dévoilant la première saison de The Gentlemen, basée sur son film du même nom sorti en 2020. Un an plus tard, le cinéaste s’apprête à revenir avec MobLand, une série cette fois créée par Ronan Bennett mais dont Guy Ritchie a été producteur et a réalisé plusieurs épisodes.

MobLand s’intéresse aux Harrigan, une famille de mafieux irlandais particulièrement puissante. Lorsque le patriarche et la matriarche de la famille, Conrad et Maeve, ont besoin d’un service, ils peuvent compter sur l’aide de Harry Da Souza, leur homme à tout faire. Alors que la série sortira dans seulement quelques semaines dans plusieurs territoires, Paramount+ vient d’en dévoiler la première bande-annonce.

Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren veulent défendre leur territoire dans les premières images

On retrouve immédiatement le style de Guy Ritchie dans les premières images de MobLand. Très rythmées, celles-ci nous présentent la dangereuse famille Harrigan et à leur homme à tout faire. Elles annoncent aussi une guerre de territoire entre la famille mafieuse et ce que Conrad appelle « un rat » qui cherche à prendre ce qui lui appartient.

Comme le montre le trailer, MobLand est portée par un trio prestigieux. Tom Hardy incarne le « fixeur » de la famille Harrigan. À ses côtés, Conrad et Maeve sont joués par Pierce Brosnan et Helen Mirren. Paddy Considine, l’interprète du roi Viserys Ier Targaryen dans House of the Dragon, fait aussi partie de la distribution de la série.

Quand sortira-t-elle en France ?

Aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, MobLand sortira le 30 mars prochain sur Paramount+. Toutefois, la série n’a pas encore de date en France. Mais sa bande-annonce nous apprend qu’elle arrivera « bientôt ». On peut donc espérer une diffusion au cours des prochains mois.

Pour rappel, un autre projet de Tom Hardy sortira dans moins de deux mois, cette fois sur Netflix. L’acteur britannique sera la tête d’affiche de Ravage, le nouveau film de Gareth Evans, le réalisateur des deux opus The Raid. Le long-métrage sortira le 25 avril.