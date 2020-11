Modern Austen : une série va adapter des œuvres de Jane Austen

Jane Austen a déjà eu droit à de nombreuses adaptations à l'écran. L'auteure continue d'inspirer puisque la chaîne américaine CW (Arrowverse, The 100, Riverdale) a décidé de produire une nouvelle série, "Modern Austen", dont chaque saison adaptera un roman différent de Jane Austen.

Jane Austen, une auteure majeure

Jane Austen est une des plus célèbres auteures. Né le 16 décembre 1775 en Angleterre et morte le 18 juillet 1817, on lui doit des œuvres littéraires majeures comme Orgueil et Préjugé, Emma ou encore L'Abbaye de Northanger. Dans ses romans, elle offre un regard critique sur la société, mais en adoptant principalement un humour décalé et beaucoup d'ironie. Et tout en écrivant des romans sentimentaux, elle pointe souvent la position des femmes dans la société, notamment leur dépendance économique et les obligations maritales. En cela il s'agit d'une écrivaine moderne et toujours plus ou moins d'actualité. Ses œuvres restent universelles et il y a toujours des choses à en tirer.

Il n'est donc pas étonnant que le cinéma ait adapté certains de ses écrites à plusieurs reprises. On garde par exemple en mémoire Orgueil et Préjugés de Joe Wright, Love and Friendship avec Kate Beckinsale, ou le récent Emma. avec Anya Taylor-Joy. Sans oublier des adaptations plus indirectes, comme Clueless, relecture moderne d'Emma.

Nouvelles adaptations pour Jane Austen

Depuis quelques temps la chaîne américaine CW semblait vouloir se contenter du genre super-héroïque en développant tout un tas de séries tirées du Arrowverse. Dernière preuve en date, la série Black Lightning devrait avoir droit à un spin-off centré sur Painkiller.

Dès lors toute volonté de s'éloigner un temps soit peu de ce genre est appréciable. Quand bien même on puisse aimer l'univers du Arrowverse, un peu de nouveauté ne fait pas de mal. La chaîne américaine a donc décidé d'aller puiser l'inspiration du côté de Jane Austen avec Modern Austen, une prochaine série qui permettra à plusieurs romans de l'auteure d'être adapté sur le petit écran.

En effet, comme l'annonce Variety, il s'agira d'une série anthologique. Ainsi, chaque saison adaptera un roman différent. La première saison devrait moderniser Orgueil et Préjudice et se dérouler à San Francisco. On ne sait pas encore quand la série sera diffusée et aucune indication n'a été donnée sur le casting. On suivra néanmoins attentivement l'évolution de ce projet.