Mon Ange : la mini-série TF1 est disponible en avant-première sur Salto

Muriel Robin est de retour à la télévision dans la mini-série "Mon Ange" diffusée en janvier prochain sur TF1. La comédienne partage l'affiche avec Marilou Berry et Romane Jolly. La fiction est déjà disponible sur Salto, mais de quoi parle-t-elle ?

Mon Ange : Muriel Robin de retour dans un rôle dramatique

Muriel Robin n'a plus besoin de prouver ses talents d'actrice, surtout lorsqu'il s'agit d'incarner un rôle dramatique. En effet, la comédienne a déjà fait ses preuves, puisqu'elle a marqué les esprits dans Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi. On l'a également vu donner la réplique à Matt Pokora dans Le Premier oublié. Elle revient donc sur le petit écran dans Mon Ange, une mini-série écrite par Négar Djavadi. Muriel Robin y tient le premier rôle aux côtés de Marilou Berry. Elle incarne une mère complétement obsédée par la disparition de sa fille qui a eu lieu huit ans plus tôt...

C'est dans sa Haute-Loire natale que le tournage de Mon Ange s'est déroulé. La fiction s'annonce convaincante car elle a décroché le prix de Meilleur série de l'année au Festival de La Rochelle. Diffusé le 6 janvier prochain sur TF1, le programme sera composé de quatre épisodes de 52 minutes. Mais, bonne nouvelle, l'intégralité des épisodes sont disponible en avant-première sur la plateforme Salto depuis le 16 décembre.

De quoi parle la série ?

Julie aurait 25 aujourd'hui. Disparue il y a huit ans, la jeune femme est toujours activement recherchée par sa mère Suzanne Brunet. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé ? Suzanne n'en a aucune idée. Elle avait comblé cet énorme vide en sombrant dans l'alcool. Aujourd'hui débarrassée de ses vieux démons, Suzanne tente à nouveau de retrouver son enfant. Dans un vieil article sur un journal, elle tombe sur la photo d'une manifestation paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une jeune femme de dos porte un pull particulier. Un pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce Julie ?

Mon Ange ©TF1 Production

Hantée par cette image, Suzanne abandonne tout et se rend dans ce village. Elle est prête à tout bouleverser. Et elle va le faire. Entre le meurtre d'une adolescente, la suspicion des habitants et la rencontre d'une flic déterminée, Suzanne luttera contre tous et contre elle-même pour retrouver sa fille. Si elle est là. Si elle est en vie...

Un casting de taille

Dans cette fiction, Muriel Robin est donc accompagnée de Marilou Berry qui incarne la flic Gabrielle, mais également de Patrick Chesnais dans le rôle de Paul, d'Alexandra Vandernoot dans la peau de Stéphanie. Celle qui prête ses traits à la jeune fille disparue n'est autre que Romane Jolly. Son visage vous dit sûrement quelque chose. En effet, la comédienne blonde a déjà incarné une ado en fuite dans la série TF1 Fugueuse aux côtés de Michaël Youn et Sylvie Testud. Une première expérience à la télé qui ne fut pas évidente pour la jeune femme, qui retente l'expérience cette fois-ci dans Mon Ange. Il faudra être patient avant de retrouver tout ce beau monde sur le petit écran. Mais ceux qui ne peuvent pas attendre pourront toujours visualiser tous les épisodes en avance sur Salto.