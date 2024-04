« Il utilise la série pour me harceler » : Mon petit renne sur Netflix au cœur d’une polémique

"Mon petit renne" est l’une des séries les plus populaires du moment sur Netflix. Cette histoire, basée sur des faits réels, est actuellement au cœur d'une polémique, après les déclarations de la femme qui aurait inspiré le personnage de Martha.

Mon petit renne : la série Netflix au cœur d'une polémique

Mise en ligne le 11 avril dernier sur Netflix, Mon petit renne fait un carton. La semaine suivant sa sortie, la série s’est hissée en tête des fictions les plus vues de la plateforme sur cette période. Son intrigue s’intéresse à Donny, un comédien qui travaille également dans un bar. Il voit un jour sa vie bouleversée lorsque l’une de ses clientes, Martha, devient obsédée par lui.

C’est Richard Gadd qui a créé Mon petit renne. Pour cela, il a adapté son propre one-man-show, dans lequel il racontait qu’il avait lui-même été victime d’une expérience similaire à celle vécue par Donny dans la série. Mais aujourd’hui, celle qui l’a prétendument harcelé assure que la vérité est bien différente.

La version de Richard Gadd remise en question

The Daily Record a réalisé une interview de la femme qui prétend avoir été la source d’inspiration pour le personnage de Martha dans Mon petit renne. Celle-ci ne donne pas son nom afin de conserver son anonymat. Mais elle affirme qu’elle est en réalité la victime dans cette affaire. Elle dit aussi avoir reçu des menaces de mort à cause du show :

« Je suis la victime, pas Richard Gadd. J’ai eu des menaces de mort à cause de cette série malgré le fait que beaucoup de choses qu’il prétend être vraies ne le sont tout simplement pas. J’ai été en sa compagnie à plusieurs reprises, mais je ne l’ai pas harcelé comme il le prétend. Je ne l’ai pas vu depuis 12 ans. »

La femme en question a ensuite insisté sur les attaques dont elle est victime par des internautes. Elle a comparé sa situation à celle de Johnny Depp, dont le procès face à Amber Heard avait beaucoup fait parler : « Je suis Johnny Depp dans cette situation, je suis attaquée par des fous sur internet. »

"Il utilise la série pour me harceler"

Toujours dans la même interview, la femme a ensuite de nouveau taclé Richard Gadd. Elle a assuré « ne rien vouloir avoir à faire avec lui », le qualifiant de « cauchemar ». Et elle a de nouveau dénoncé ce qu’elle affirme être des mensonges de la part du comédien : « La scène où l’on me voit avec lui dans le café n’a pas eu lieu. » Elle est aussi revenue sur le soir où elle l’a rencontré, dressant un tableau très peu flatteur de lui :

« Il était dans un bar et n’arrêtait pas d’en parler, et il me traitait comme une harceleuse. Et il disait qu’il aimait faire des recherches sur des gens sur internet et qu’il avait lu un article sur moi. Il avait clairement fait courir la rumeur que j’étais une harceleuse. »

Dans une autre interview pour The Daily Mail, la femme qui assure être la victime dans cette histoire assure que Richard Gadd emploie donc désormais un autre moyen pour s’en prendre à elle : « Il utilise la série pour me harceler maintenant. »

À l’heure où ces lignes sont écrites, Richard Gadd n’a pas encore répondu à ces accusations graves.