Monarch Legacy of Monsters : Godzilla de retour sur les premières images de la série

Nouveau projet du MonsterVerse centré sur Godzilla et Kong, la série "Monarch : Legacy of Monsters" se dévoile à travers des premières images. Des clichés sur lesquels apparaissent notamment le légendaire kaijū ainsi que Kurt Russell, qui incarne l'un des rôles principaux du programme.

Le MonsterVerse de Godzilla et Kong continue

Alors qu'il comprend déjà quatre longs-métrages, le MonsterVerse de Legendary Pictures lancé en 2014 continue. Après Godzilla vs Kong, le légendaire kaijū sera prochainement de retour dans un film attendu pour 2024, Godzilla x Kong : The New Empire, ainsi que dans la série Monarch : Legacy of Monsters.

Dans ce programme, un frère et une sœur se lancent sur les traces de leur père pour comprendre ses liens avec la mystérieuse organisation Monarch, agence chargée de surveiller les puissantes créatures dispersées aux quatre coins du globe. Leurs recherches vont les mener jusqu'à Lee Shaw, incarné par Kurt Russell et son fils Wyatt à deux époques distinctes. Cet officier de l'armée détient des secrets sur Monarch. Le programme s'étale sur plus de cinquante ans et compte dix épisodes.

Le célèbre monstre se dévoile sur l'une des premières photos de la série développée par Chris Black (Severance) et Matt Fraction (Hawkeye). Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lasowski complètent la distribution.

Monarch : Legacy of Monsters ne dispose pas encore d'une date de diffusion sur Apple TV+. En attendant, découvrez les premières images de la série ci-dessous.

Lee Shaw (Kurt Russell) - Monarch : Legacy of Monsters ©Apple TV+

Lee Shaw (Wyatt Russell) - Monarch : Legacy of Monsters ©Apple TV+

Monarch : Legacy of Monsters ©Apple TV+