Monsterland : Mike Colter (Luke Cage) dans une série d’horreur d’Hulu

Luke Cage et l’univers Marvel déployé sur Netflix ne sont plus en activité. Mike Colter ne devrait plus donner vie au personnage (à moins que Disney ne le rappelle) mais l’acteur continue sa carrière sur le petit écran. Actuellement visible dans « Evil », il sera prochainement dans « Monsterland », une série horrifique d’Hulu.

Le format de l’anthologie et l’horreur font souvent bon ménage. On espère en avoir une nouvelle preuve avec Monsterland, la série d’Hulu qui sera produite par l’une des boîtes de production en vogue en ce moment : Annapurna. C’est Mary Laws (Preacher), qui sera à la création, au scénario et productrice du programme. Le série se basera sur des petites histoires inventées par Nathan Ballingrud dans North American Lake Monsters.

Monsterland racontera avec plusieurs histoires, les destins de personnes brisées qui commettent des actes désespérées dans le but de réparer ce qui a été cassé dans leur vie. C’est dans ces moments qu’ils vont rencontrer des créatures diverses et variées issues de la mythologie horrifique – mais pas que. Le bestiaire s’annonce assez varié avec autant des créatures que des anges déchus ou des sirènes. Bref, ça promet, même si on sait que les anthologies souffrent souvent d’inégalités entre les épisodes.

Une nouvelle recrue pour Monsterland

Mike Colter, connu pour avoir été Luke Cage chez Marvel, sera la star de l’un d’entre eux. Titré Newark, New Jersey, il présentera Brian, un mari rongé par le chagrin qui se sent coupable de la disparition de sa fille alors qu’elle était sous sa surveillance. Un drame qui nuit à son couple. Ce synopsis ne permet pas de savoir comment le fantastique ou l’horreur va surgir. Du côté du casting, Kaitlyn Dever et Jonathan Tucker sont déjà à bord mais pas pour les besoins de cet épisode de Monsterland.

L’acteur de 43 ans baigne en ce moment dans le genre avec la série Evil, une surprenante série de CBS sur une atypique équipe d’enquêteurs qui est chargée de résoudre des cas mystérieux pouvant impliquer des phénomènes surnaturels. Colter détient l’un des trois rôles principaux dans ce programme qui vaut largement le coup d’œil. Il n’est pas encore trop tard pour s’y mettre. La série n’a qu’une seule saison pour le moment et une seconde a déjà été commandée. Vous pouvez toujours prendre le train en marche !

Aucune date de diffusion n’est encore donnée pour Monsterland.