Montre jamais ça à personne partie 2 : la suite du doc sur Orelsan se dévoile

Après une première partie qui a rencontré un succès critique et populaire impressionnant, la suite du documentaire « Montre jamais ça à personne » vient de dévoiler ses premières images. Quatre nouveaux épisodes vont sortir le jeudi 13 octobre sur Amazon Prime Video.

Montre jamais ça à personne : le succès made in Orelsan

Le 15 octobre 2021, Amazon Prime Video a proposé la série documentaire Montre jamais ça à personne réalisée par Clément Cotentin, le petit frère du rappeur Orelsan. Aidé par Christophe Offenstein, le journaliste décide de raconter l'ascension de son aîné dans le monde du rap. Pendant près de 20 ans, Clément Cotentin a suivi son grand frère, caméra à la main, durant toutes ses périodes de rappeur en devenir. De ses balbutiements, à sa réussite, en passant évidemment par sa longue mais passionnante ascension et construction, tout y est. En six épisodes, le jeune homme a séduit l’entièreté des fans d'Orelsan à travers un documentaire touchant, intimiste et surtout très inspirant.

Orelsan - Montre jamais ça à personne partie 2 ©Amazon Prime Video

Le 13 octobre prochain, une seconde partie de Montre jamais ça à personne va sortir. Quatre nouveaux épisodes qui vont raconter le processus créatif de Civilisation, le dernier album en date d'Orelsan, sorti le 19 novembre 2021, et l'album le plus vendu en 2021 selon le SNEP.

Première bande-annonce

Dans la première partie, le public découvrait l'adolescence de l'artiste en construction. Dans la petite ville de Caen, Orelsan et son pote Gringe font encore les quatre cents coups. Puis, ils entrent dans le rap game, commencent à remplir des salles, et à rencontrer quelques soucis avec la justice. Jusqu'à ce que le travail finisse par porter ses fruits. Une aventure humaine et musicale qui permet de jeter un regard complet sur l'identité du rappeur Orelsan dans sa globalité et toute sa complexité.

Orelsan - Montre jamais ça à personne partie 2 ©Amazon Prime Video

Dans cette seconde partie, Clément Cotentin se concentre sur un artiste abouti. À l'image des albums d'Orelsan, le ton, les thématiques et l'excitation ne sont plus les mêmes. Les deux frères s'adressent à un public plus mature, qui rencontre des problématiques plus adultes. Clément suit Orelsan dans sa création de Civilisation, de ses inspirations artistiques jusqu'à la réussite du projet. Comment faire mieux que La Fête est finie ? C'est toute la question de Montre jamais ça à personne – partie 2.

Orelsan, Ablaye et Skread sont tous les trois de retour devant la caméra de Clément Cotentin. Mais cette fois-ci, le réalisateur est allé à la rencontre des piliers du rap français pour leur demander leur analyse. La bande-annonce dévoile en effet les présences d'Angel, Damso et Vald, avec qui Orelsan a déjà travaillé. L'occasion pour Cotentin de rameuter les fans du rap français.

Rendez-vous le 13 octobre prochain sur Amazon Prime Video pour découvrir les quatre nouveaux épisodes de Montre jamais ça à personne.