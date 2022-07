Moon Knight : Ethan Hawke livre un avis honnête sur son expérience chez Marvel

Pour « Moon Knight », Marvel s’est attaché les services d'Ethan Hawke. Une petite surprise, tant l’acteur privilégie beaucoup plus les productions indépendantes. Interviewé à ce sujet, Hawke pèse le pour et le contre de la méthode de travail actuelle du studio.

Ethan Hawke : un acteur de prestige chez le MCU

Depuis le lancement de son univers cinématographique, Marvel n’a de cesse de vouloir attirer le gratin hollywoodien, que ce soit acteurs comme réalisateurs. L’intégration d’Ethan Hawke dans l’une de ses productions (qui plus est, une série) n’est donc plus très surprenante. Si l’acteur n’a jamais fait une croix sur les blockbusters (on a pu le voir ces dernières années dans des films comme Les Sept Mercenaires ou Valérian et la cité des 1000 planètes), sa présence dans le casting de Moon Knight est un petit événement en soi. Surtout qu’au sein de la série, l’acteur joue le principal antagoniste.

Ainsi, il interprète le Dr Arthur Harrow, un dangereux leader de secte qui vénère la déesse égyptienne Ammit, surnommée « la dévoreuse des morts ». Décidé à la ramener à la vie pour pouvoir faire du monde un meilleur paradis, il se verra alors confronté à Moon Knight qui tentera de l’empêcher de nuire.

Une position plus nuancée sur les films de super-héros

Comme bien d’autres artistes qui privilégient le cinéma d’auteur, Ethan Hawke n’était pas un grand fan des films Marvel. Cependant, comme il le dit dans Indiewire, c’est suite à une discussion avec sa fille Maya Hawke que l’acteur a accepté de jouer dans Moon Knight. Ainsi, cette dernière estimait qu’il aurait une analyse critique plus pertinente s’il rejoignait l’une des productions du MCU. En rejoignant le show, son objectif était donc de pouvoir apporter son expérience d’acteur habitué à des productions qui laissent plus de liberté aux créatifs.

Arthur Harrow (Ethan Hawke) - Moon Knight ©Disney+

À l’arrivée, son analyse de l’écurie Marvel se révèle bien plus nuancée que celle de Martin Scorsese qui est devenu ces dernières années le critique en chef de ces films de super-héros. Ainsi, s’il déclare n'être personne pour dicter ce que le public actuel devrait regarder, il a découvert que les productions Marvel étaient beaucoup plus complexes que l’on ne pouvait penser :

Ces gens sont extrêmement amicaux avec les acteurs. Ils sont peut-être moins flexibles avec les réalisateurs, et c'est ce dont voulaient parler Scorsese et Coppola. Mais ils aiment les acteurs. Je pense que Kevin Feige a fait de grandes choses avec Robert Downey Jr. Il a compris que la passion de Downey a fait une grande partie du succès de Marvel. Lorsque les acteurs sont passionnés par un rôle, le public est excité à l'idée de les regarder. Feige a compris ce constat, donc ils sont extrêmement respectueux envers nous. Le meilleur exemple est, pour moi, la performance d'Oscar Isaac. Elle est exceptionnelle pour une production avec un budget aussi géant.

Ethan Hawke, sera-t-il toujours dans le MCU ?

Les contrats des acteurs qui travaillent avec Marvel Studios sont très particuliers. En effet, état donné que leurs personnages se retrouvent connectés à plusieurs films, ils doivent se montrer le plus disponible auprès d’eux, quitte à moins tourner dans l’année. C’est pour cela que la présence d’Ethan Hawke chez Marvel est surprenante, lui qui est connu pour son indépendance vis-à-vis de tous les projets qu’il reçoit et qu’il accepte.

Toutefois, durant l’entretien, le comédien déclare s’être assuré de ne pas se lier de manière durable avec le studio :

Les engagements à long terme ne m'intéressent pas. Je me suis protégé, car je ne savais pas ce que tout cela allait être. Je voulais juste savoir à quoi ressemblait ce bac à sable. C'est ce que les jeunes regardent, alors pourquoi allons-nous leur dire que ce n'est pas bon ?

En attendant de savoir si l’on reverra Ethan Hawke au sein du MCU, ce dernier sera attendu dans The Last Movie Stars, un docu-série consacré à Paul Newman qui sortira sur HBO Max le 21 juillet.