Moon Knight : focus sur la scène post-générique

La première saison de la série « Moon Knight » s’est conclue ce mercredi 4 mai 2022 sur Disney+. Une conclusion en demi-teinte mais qui vient enfin offrir aux fans un élément qu’ils attendaient depuis longtemps : l’introduction de Jake Lockley.

Moon Knight : un personnage complexe

Dirigée par Jeremy Slater et réalisée par Mohamed Diab, la série Moon Knight permet d’introduire un tout nouveau personnage dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) : Marc Spector, alias Moon Knight, alias le poing vengeur de Khonshu, le dieu égyptien de la Lune. A l’origine, Moon Knight est créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin dans Werewolf by Night #32. Au début, Marc Spector est un simple mercenaire qui endosse le costume de Moon Knight. Mais avec le temps, le personnage est largement développé.

Moon Knight ©Marvel Comics

Marc Spector se crée différentes identités alternatives pour se fondre dans la masse. En plus de son identité propre, Marc Spector devient tour à tour Steven Grant et Jake Lockley. Le premier est un playboy milliardaire (contrairement à la série qui choisit une toute autre direction), tandis que le second est un simple chauffeur de taxi. Deux identités qui vont finir par le contrôler et développer chez lui un fort trouble de l’identité.

En parallèle, les auteurs offrent à Moon Knight un background inattendu. Le personnage devient le bras vengeur de Khonshu et donc l’avatar de ce dieu égyptien de la Lune. Un moyen de lui offrir davantage de pouvoirs et de capacités surhumaines, et de lui donner une envergure fantastique inédite pour le personnage. Marc Spector change de statut, quitte sa simple représentation du mercenaire qui se tourne vers le plus offrant pour devenir un justicier masqué qui punit les méchants au nom de Khonshu.

Un dernier épisode en demi-teinte

L’épisode 6 de Moon Knight vient conclure la première saison de cette mini-série. Un dénouement en demi-teinte, qui ne parvient pas totalement à offrir à ce personnage emblématique une série à sa hauteur. L’aspect sombre et torturé du protagoniste est bien souvent aseptisé par Marvel Studios, qui cherche à rester dans les sentiers battus habituels de la firme. La noirceur et la folie du héros sont souvent trop effleurées pour réellement coller avec le gouffre psychologique du protagoniste.

Moon Knight ©Marvel Comics

Globalement, Moon Knight est une bonne série pour ceux qui ne connaissent pas le matériau de base. Le show aborde tous les aspects du personnage : ces différentes personnalités, Khonshu, son devoir de justicier. Mais la série reste également souvent en surface, pour ne pas trop déstabiliser les aficionados du MCU. Marvel Studios est passé à côté de l’opportunité de proposer un show violent, potentiellement classé R, de sombrer dans les tréfonds psychologiques du personnage, et de proposer des séquences d’action dark et dérangeantes. Mais MCU oblige, tout ceci reste très convenu. Une approche d’autant plus frustrante quand on voit la scène post-générique, remplie du potentiel qu’on peut entrevoir constamment dans le show, et qui introduit enfin Jake Lockley.

Focus sur la séquence post-générique

Attention, la suite de cet article contient des SPOILERS pour les spectateurs qui n’auraient pas encore vu le dernier épisode de Moon Knight. Dans les tous derniers instants de la série, Khonshu retrouve la trace de Harrow. Le dieu égyptien de la Lune utilise une fois de plus Marc Spector comme bras vengeur. Le héros incarné par Oscar Isaac retrouve donc son ennemi et le ramène devant Khonshu, prêt à lui assener sa punition. Une dernière confrontation qui se solde par la mort pure et simple de l’antagoniste. Un revirement à 360° qui va séduire les fans de Moon Knight. En effet, cette séquence est lourde de sens pour plusieurs raisons.

Marc Spector (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

La première, c’est parce qu’elle présente enfin la troisième identité de Marc Spector : Jake Lockley. En effet, à plusieurs instants dans la série, Mohamed Diab sous-entend que son héros a une troisième identité cachée. Le metteur en scène laisse çà et là quelques indices concernant son introduction prochaine : des flashs inexplicables, des petites phrases laissées là par Harrow, un mystérieux sarcophage dans l’épisode 4, etc… Enfin, après de longs épisodes d’attente, la séquence post-générique passe le pas et présente réellement Jake Lockley à ses spectateurs.

Qui est Jake Lockley ?

Pour les non-initiés, Jake Lockley est un chauffeur de taxi rugueux qui évolue dans les bas-fonds criminels de la ville. Il s’agit de l’opposition pure et simple de Steven Grant dans les comics, et permet à Marc Spector d’évoluer dans les pires quartiers de sa ville. Jake Lockley n’hésite pas à se salir les mains et réalise les sales besognes que ses deux autres identités sont incapables de faire. Dans la série, le personnage n’hésite pas à assassiner de sang froid Harrow, ce qui vient donner un contre-coup inattendu à la formule habituelle de Marvel Studios dont le code des héros n’est jamais brisé. Ici, rien à faire, Moon Knight est bien plus complexe que le simple justicier qui épargne ses ennemis. Et ça fait plaisir !

Moon Knight ©Marvel Comics

Sa présence permet également de donner encore plus de force à Khonshu. Une fois de plus, le dieu de la Lune sait exactement comment contrôler son avatar, et se sert de l’identité de Jake Lockley pour garder une prise sur Marc Spector. Ce dernier n’a pas encore conscience de l’existence de Jake Lockley (contrairement aux comics). Et le dieu égyptien, dans son superbe nouveau costume, référence directe aux comics, va donc utiliser cette faille pour conserver son emprise sur son avatar. C’est en tout cas une séquence qui rappelle la violence et la noirceur du personnage. Une scène qui rappelle que Moon knight n’est pas un enfant de cœur. Et on espère réellement que Marvel Studios va emmener le personnage vers des voix plus sombres à l’avenir.