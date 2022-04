Moon Knight : la série prépare peut-être l'introduction d'une troisième identité

Le troisième épisode de la série « Moon Knight » vient de sortir sur Disney+ ce mercredi 13 avril 2022. Un troisième chapitre qui met l'accent sur Marc Spector, et qui met Steven Grant au placard. Et d'après ce nouvel épisode, Marc Spector et Steven Grant partagent peut-être leur corps avec une troisième identité.

Moon Knight épisode 3

Après deux premiers épisodes ultra convaincants, la série continue son bonhomme de chemin sur Disney+. Dirigé par Jeremy Slater, le show raconte le destin de Steven Grant, un employé de musée spécialiste de l’Égypte ancienne qui découvre malgré lui qu'il est atteint d'un trouble dissociatif de l'identité. En effet, il partage son corps avec un autre individu : Marc Spector. Ce dernier est un dangereux mercenaire qui s'avère également être un super-héros nommé Moon Knight.

Steven Grant (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Moon Knight est le bras vengeur du dieu égyptien Khonshu, qui a choisi Marc Spector comme avatar pour se déplacer sur Terre. Lorsqu'il est en danger, Marc peut se servir des pouvoirs de Khonshu pour revêtir l'armure de Moon Knight, qui lui offre des capacités surhumaines impressionnantes. Ainsi, le concept de cette série repose sur la dualité entre Marc Spector et Steven Grant, deux identités aux caractères diamétralement opposés. Les deux identités s'opposent constamment et se battent pour garder le contrôle de leur corps. Et au milieu de tout ceci, Khonshu a ses propres exigences et se sert de Moon Knight pour arriver à ses fins.

Découvrez la troisième identité de Moon Knight

Dans les comics, Moon Knight a encore plus d'identités. Le trouble dissociatif du personnage va encore plus loin que celui présenté dans la série. Et notre justicier de la lune partage son corps avec de nombreux individus. Parmi eux, il existe Jake Lockley, un autre visage du personnage. Jake Lockley joue un rôle spécifique dans le fonctionnement de Moon Knight. Dans les pages des bandes dessinées, l'identité principale de notre justicier lunatique est Marc Spector. Ce dernier est l’identité 0 du héros, et est donc initialement un mercenaire sauvé par Khonshu. Au début, Marc Spector s'invente des identités pour passer incognito et enquêter sur ses ennemis. C'est comme ça que naissent Steven Grant et Jake Lockley. Mais à cause de l'influence néfaste de Khonshu, ce petit jeu d'identités alternatives lui explose entre les mains...

Steven Grant apparaît donc plus tard. Ce dernier, contrairement à la série, est un millionnaire chic et naïf qui évolue dans les hautes sphères (ce qui lui donne un point commun supplémentaire avec Batman). Une approche qui n'a pas été reprise dans la série Marvel, préférant dépeindre Steven Grant comme un jeune homme timide et réservé, issu d'une classe moyenne.

Marc Spector - Steven Grant - Jake Lockley ©Marvel Comics

De l'autre côté de la médaille, il y a Jake Lockley, un chauffeur de taxi rugueux qui évolue dans les bas-fonds criminels de la ville. Sorte d'opposition à Steven Grant, ces deux personnalités distinctes lui permettent ainsi de couvrir tous les étages sociaux de sa ville et d'être au courant de tout ce qu'il se passe.

À cause de l'influence négative de Khonshu, ces trois identités commencent à se mélanger dans la tête du héros, à s'effriter, jusqu'à ce que Marc Spetor perde totalement les pédales. À tel point que ces trois identités deviennent indépendantes les unes des autres comme c'est présenté dans le show, laissant Marc Spector avec une forte dissociation de l'identité...

Jake Lockley bientôt dans la série

Pour le moment, la série n'a présenté que Marc Spector et Steven Grant. Mais quelques indices, notamment dans l'épisode 3, laissent suggérer que Jake Lockley pourrait bientôt faire son apparition. En effet, pour le moment, le corps de Moon Knight est tour à tour possédé par Marc Spector et Steven Grant. Cependant, Jeremy Slater explique à ses spectateurs que pour posséder le corps du protagoniste, Marc Spector doit demander l'autorisation à Steven Grant. En effet, régulièrement, les deux personnages s'affrontent à travers un miroir pour savoir qui aura le dessus. Et Marc Spector ne semble pas assez puissant pour prendre le contrôle de son corps sans que Steven Grant le sache.

Pourtant, au cours du premier épisode, Steven Grant perd régulièrement le contrôle sans prévenir. Et si tout porte à croire que ces évanouissements surviennent quand Marc Spector prend le pilotage du corps, il s'agit peut-être finalement d'une fausse piste. Peut-être que lorsque Steven Grant s’évanouit, ce n'est pas Marc Spector qui s'éveille, mais bien Jake Lockley.

Jake Lockley - Moon Knight ©Marvel Comics

La véracité de cette théorie repose surtout sur les événements de l'épisode 3. En effet, au début de ce nouveau chapitre, Marc Spector, qui a les rênes, traque certains des partisans d'Arthur Harrow. Steven interrompt les combats en prenant momentanément le contrôle et en essayant de convaincre Marc d'atténuer sa violence. Après avoir rattrapé les partisans d'Harrow, Marc perd connaissance. Quand il revient à lui, il est couvert de sang et un adepte d'Harrow git mort à ses pieds. Marc interroge alors Steven concernant cet accès de violence. Ce à quoi Steven répond, évidemment, qu'il n'y est pour rien.

Alors, comment se fait-il que Marc perde connaissance pour devenir encore plus violent ? Et que cette perte de connaissance ne soit pas due à Steven Grant ? La réponse la plus logique est Jake Lockley.

L'intérêt de Khonshu pour Jake Lockley

Dans les comics Jake Lockley n'est pas spécialement plus violent que Steven Grant ou Marc Spector. Mais le MCU a décidé de prendre quelques libertés en définissant de manière plus stéréotypée les différentes identités du personnage. Steven Grant est le gentil de la troupe, Marc Spector est sans doute le plus raisonné, tandis que Jake Lockley pourrait être la part sombre et violente du personnage. Si cette hypothèse venait à se vérifier, ce serait un très joli coup de poker de Jeremy Slater, qui garde encore des surprises en réserve.

Moon Knight (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

De plus, Jake Lockley pourrait expliquer l'intérêt de Khonshu pour Marc Spector. Le dieu égyptien de la Lune affirme régulièrement qu'il protégera Marc malgré ses réticences répétées. Il est possible que le dieu de la Lune ne s'intéresse finalement pas spécialement à Marc, mais davantage à Jake Lockley. Si Jake est réellement le troisième alter ego de Moon Knight, Khonshu va sans doute faire en sorte qu'il prenne davantage le contrôle dans les prochains épisodes pour arriver à ses propres fins, ce qui annonce du très lourd pour le reste de la série.