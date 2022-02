Moon Knight : Oscar Isaac effrayant dans une nouvelle image de la série Marvel

"Moon Knight" est la prochaine série Marvel à faire son apparition sur Disney+. Le programme s'annonce dépaysant et peut-être plus violent que les productions habituelles. Le personnage tenu par Oscar Isaac se présente dans une nouvelle image qui va faire plaisir aux fans.

Moon Knight : la prochaine recrue du MCU

Jusqu'à présent, le Marvel Cinematic Universe s'est installé sur Disney+ en misant sur des personnages déjà connus. Ce qui n'a pas empêché l'introduction de nouvelles têtes. Mais avec la prochaine création, Moon Knight, nous allons avoir un scénario entier dédié à un super-héros jamais présenté dans l'univers. Moins connu qu'une partie de ses confrères auprès du large public, Moon Knight n'en reste pas moins un personnage intéressant sur le papier.

Moon Knight ©Disney+

Sans trop s'épancher longuement sur ses origines, on peut le décrire en disant qu'il est lié à la mythologie égyptienne. Au départ, il y a Marc Spector, un ancien militaire reconverti en mercenaire laissé pour mort lors d'une mission à proximité de l'Égypte. Sauvé par la divinité Khonsou, il revient parmi les vivants avec quelques troubles psychologiques et des pouvoirs. Son objectif premier est de retrouver celui qui a voulu le tuer pour se venger.

C'est une réelle curiosité que Marvel et Disney s'intéressent à Moon Knight qui, à l'instar de Blade, opère dans un univers violent.

Une nouvelle image qui va plaire aux fans

Une première bande-annonce révélée il y a quelques semaines déballait effectivement une certaine noirceur, tout en restant dans les limites habituelles du MCU. Nous sommes néanmoins en droit d'en attendre quelque chose de mature. Encore plus avec la dernière déclaration de Kevin Feige. Moon Knight fait la une du célèbre magazine Empire et le grand manitou de Marvel nous aguiche en clamant que la série sera "brutale" et qu'ils n'ont pas eu peur de la violence :

Il y a des moments où Moon Knight attaque violemment un autre personnage, c'est bruyant et brutal, et notre réaction instinctive a été : "nous allons le retirer, n'est-ce pas ?" Non, nous allons le garder. Il y a un changement de ton. C'est quelque chose de différent.

Des propos qui font plaisir, bien qu'il faille les tempérer. La violence sera très probablement plus intense que d'habitude mais elle ne devrait pas dépasser un certain seuil - comme ça a pu être le cas avec Joker ou Logan chez les concurrents. En plus de la couverture vraiment classe, le personnage incarné par Oscar Isaac se montre dans une nouvelle image avec son costume de Mr Knight. Il s'agit d'une autre incarnation de Marc Spector créée par Declan Shalvey :

Mr Knight (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios/Disney+

Moon Knight sera lancée le 30 mars prochain sur Disney+ et contiendra une apparition du regretté Gaspard Ulliel. Ethan Hawke ainsi que May Calamawy complètent le casting et on espère qu'une ou des têtes connues du MCU signeront une apparition en cours de route.