Moon Knight : quel sera le rôle de Gaspard Ulliel dans la série Marvel ?

Vous le savez sans doute, ce mercredi 19 janvier 2022, le comédien français Gaspard Ulliel a trouvé la mort des suites d'un grave accident de ski. Âgé de 37 ans, l'acteur a été fauché, sans prévenir, au sommet de sa gloire. On sait que, parmi ses œuvres posthumes, Gaspard Ulliel sera dans la série « Moon Knight ». Focus sur son rôle dans le nouveau show Marvel.

Gaspard Ulliel : un comédien à l'influence internationale

Le talentueux Gaspard Ulliel a débuté sa carrière de comédien à la toute fin des années 1990. Il apparaît d'abord dans Bonnes vacances, son premier rôle sur grand écran. Très rapidement, il tape dans les yeux d'autres réalisateurs. Les années 2000 sont très prolifiques pour lui. Il tourne successivement dans Le Pacte des loups, Embrassez qui vous voudrez et évidemment, Un long dimanche de fiançailles.

En 2007 il s'essaye au cinéma international en tournant dans Hannibal Lecter : les origines du mal de Peter Webber. Au cours des années 2010 il se fait remarquer dans des œuvres influentes comme Saint Laurent, Juste la fin du monde, Un peuple et son Roi ou encore Les Confins du monde. Un carrière riche et variée qui s'est tragiquement arrêtée ce mercredi 19 janvier 2022.

Louis (Gaspard Ulliel) - Juste la fin du monde ©Diaphana Films

Gaspard Ulliel reviendra cependant à l'écran à titre posthume. Le comédien a en effet tourné quelques projets en 2021. Il sera prochainement à l'affiche de Plus que jamais, le drame de Emily Atef, qu'elle a tourné entre avril et juin 2021. Mais sa prochaine grosse apparition concerne le petit écran puisque Gaspard Ulliel sera au casting de la très attendue série Marvel Moon Knight. Prévu pour le 30 mars prochain sur Disney+, le comédien français va avoir un rôle récurrent dans le show.

Moon Knight : la nouvelle série Marvel

Créée par Jeremy Slater, la série Moon Knight se concentre sur Marc Spector, alias Moon Knight. Incarné par Oscar Isaac, ce protagoniste est un héros ambigu, victime de pertes de mémoire et de dédoublement de personnalité. Marc Spector a plusieurs identités et est peu à peu gagné par la folie. Il découvre qu'il partage son corps avec différentes incarnations comme Steven Grant, un financier réputé de Wall Street ou encore Moon Knight, un justicier masqué ultra violent.

Moon Knight (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Disney+ / Marvel Studios

Dans les comics, Moon Knight est créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin. Rapidement, cet anti-héros mystérieux gagne en popularité. Inspiré de Batman, il devient un personnage central des comics, et les fans réclamaient une adaptation cinématographique depuis de nombreuses années. C'est maintenant chose faite avec cette série Marvel, qui mettra également en vedette Ethan Hawke et le français Gaspard Ulliel.

Qui est Midnight Man ?

Gaspard Ulliel sera donc à l'affiche de cette série américaine. Il y incarnera Anton Mogart, alias Midnight Man. Créé en 1981 par Doug Moench et Bill Sienkiewicz dans Moon Knight #3, Anton Mogart est un célèbre cambrioleur costumé qui vole de nombreux trésors et œuvres d'art. Le personnage a la particularité de réaliser ses méfaits à minuit pile. D'où son appellation. Dans les comics, il apparaît régulièrement comme un ennemi de Moon Knight, même si le personnage évolue au cours du temps d'une manière plus ambiguë.

En effet, si, au début, Midnight Man est un antagoniste de Moon Knight, son fils, Jeff Wilde, qui a repris le pseudonyme de son père à la mort de ce dernier, est devenu un acolyte du super-héros. Difficile, pour le moment, de savoir quelle piste va choisir le Marvel Cinematic Universe (MCU) concernant le personnage de Gaspard Ulliel.

Midnight Man - Moon Knight ©Marvel Comics

Sans aucun pouvoir, Midnight Man (version Anton Mogart) est cependant un funambule talentueux, expert dans l'infiltration et le combat aux armes blanches. Il a amassé une petite fortune pendant sa carrière de cambrioleur, avant de doucement tomber dans la folie, et de mourir dans l'anonymat. Une preuve que les maladies mentales seront au cœur du show de Jeremy Slater. Rendez-vous le 30 mars prochain sur Disney+ pour découvrir la prestation posthume du regretté Gaspard Ulliel.