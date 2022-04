Moon Knight : un épisode 5 bouleversant, la réaction des fans émus

L'épisode 5 de "Moon Knight" a offert de longues minutes d'émotion aux fans Marvel. On y découvre le passé dramatique de Marc et une finalité qui l'est tout autant pour Steven. Attention, SPOILERS !

Moon Knight : l'épisode émouvant de la série Marvel

La série Moon Knight a pris un tournant inattendu avec l'épisode 4. À la fin, on découvrait Marc dans un hôpital psychiatrique après s'être fait tirer dessus. Le show laissait à penser alors que toute l'aventure avait été imaginée par Marc, atteint de troubles psychologiques. Jusqu'au moment où une immense hippopotame a fait son apparition devant Marc et Steven, tous les deux médusés. Cette dernière est en réalité la déesse Taouret, et elle explique au début de l'épisode 5 que Marc et Steven sont bel et bien mort.

Les voici donc au royaume de la Douât, les Enfers égyptiens. Un lieu que l'esprit humain ne peut concevoir. Raison pour laquelle Marc et Steven le perçoivent comme un lieu plus facilement identifiable : un hôpital psychiatrique. Jusqu'au moment où Marc ouvre une porte et découvre qu'ils sont sur un bateau au milieu du désert et donc aux portes des Enfers.

Moon Knight ©Marvel

Evidemment, Marc n'a pas envie d'aller en Enfer. Pour éviter cela il lui faut équilibrer la balance du jugement de l'âme. Et pour arriver à ce résultat lui et Steven doivent revivre des souvenirs importants. C'est ainsi qu'on va voir l'enfance de Marc, la mort de son frère et la violence de sa mère qui le considère comme responsable de ce drame. Le tout se fait sous les yeux de Steven qui découvre pour la première fois tous ces événements. On comprend alors facilement que si ce dernier est autant spectateur que nous-même, c'est bien parce qu'il est une invention de Marc.

La triste vie de Marc Spector

Cela se confirme durant la suite. Après nous avoir montré la première rencontre de Marc avec Khonshu et sa transformation en Moon Knight, la série revient un peu en arrière dans le passif du héros. Dans sa jeunesse, face à une mère abusive, Marc n'a pas trouvé d'autres solutions que de se créer une seconde personnalité. Ainsi, les moments les plus durs de sa vie, il a pu les traverser en laissant le contrôle à Steven Grant, créé à partir d'un personnage de fiction. Durant des années il est passé de Marc à Steven pour supporter cette maltraitance.

Moon Knight ©Marvel

L'émotion grandit au fil des séquences. D'abord lorsque Steven comprend qu'il n'est pas réel. Puis quand il prend en plus conscience que sa mère est morte. Un événement trop douloureux pour Marc. Et pour s'assurer de nous arracher quelques larmes, Moon Knight se conclut après un combat sur le bateau de Taouret. Steven tombe par-dessus bord et disparaît dans le désert. Une perte nécessaire pour équilibrer la balance, mais éminemment bouleversante pour les fans qui ont accompagné le sympathique Steven durant tout ce temps. En atteste les nombreuses réactions sur Twitter qui mettent notamment en avant la performance d'Oscar Isaac :

Moon Knight surprend encore avec cet épisode 5 particulièrement profond. Cela promet un final extrêmement riche. C'est du moins tout ce qu'on espère. L'épisode 6 sera disponible sur Disney+ le 4 mai.