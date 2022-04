Moon Knight : qui est Taouret, l'hippopotame géant de l'épisode 4 ?

Grosse surprise à la fin de l'épisode 4 de "Moon Knight" avec l'arrivée d'un hippopotame géant. Il s'agit en réalité de la déesse Taouret, inédite dans l'univers Marvel et inspirée de la mythologie égyptienne.

La folie de l'épisode 4 de Moon Knight

Créée par Jeremy Slater, Moon Knight met en scène Oscar Isaac dans un rôle multiple. En effet, dans la série Marvel, l'acteur incarne dans un premier temps Steven Grant, employé dans un musée de l’Égypte ancienne. Mais ce dernier découvre qu'il a une autre personnalité : Marc Spector, un ancien mercenaire qui, après avoir été tué en Égypte, devient l'avatar sur Terre du dieu de la Lune, Khonshu. Il devient ainsi le justicier Moon Knight. Et comme si cela ne suffisait pas, une troisième personnalité pourrait bientôt être introduite dans la série Marvel.

Moon Knight ©Marvel

En attendant cette éventualité, le show a totalement basculé durant l'épisode 4 (disponible sur Disney+). Comme on vous l'expliquait dans notre article, il se pourrait que toute l'aventure présentée jusque-là n'était que le fruit de l'imagination de Marc. Ce dernier serait en fait dans un hôpital psychiatrique, et ne serait qu'un homme lambda atteint d'un trouble psychologique.

Taouret, la déesse débarque dans le MCU

L'épisode 4 de Moon Knight ne s'est pas arrêté à ce retournement de situation. D'abord, on a vu pour la première fois Marc et Steven ensemble dans la même pièce. Mais surtout, alors qu'ils tentent de s'enfuir de l'hôpital, ils tombent nez à nez avec un hippopotame géant (interprété par l'actrice Antonia Salib), affublé d'une tenue égyptienne, et qui leur lance un sympathique "Salut !" - provoquant le hurlement du duo.

Ce nouveau personnage s'appelle en réalité Taouret (Taweret en anglais). Il ne s'agit pas d'un personnage issu des comics, mais d'une création originale de Jeremy Slater. Ce dernier a raconté auprès de Marvel.com qu'il avait longuement étudié la mythologie égyptienne et s'est intéressé aux dieux et aux divinités. Il est alors tombé sur une image de Taouret et a tout fait pour pouvoir l'inclure dans la série. On la voit donc à la fin de cet épisode 4, mais également dès l'épisode 1 de Moon Knight sous la forme de peluches.

Dans la religion égyptienne antique, Taouret est la déesse protectrice de l'accouchement et de la fertilité. Comme dans Moon Knight, elle est représentée sous forme d'hippopotame bipède. En guise de mains et de pieds, elle dispose de pattes d'un félin. Et sa chevelure s'apparente à la queue d'un crocodile. Enfin, elle est représentée avec des seins humains et a notamment un pouvoir régénérateur. On peut donc imaginer que son apparition permettra à Steven de revenir à la vie après s'être fait tirer dessus. L'univers de l'hôpital ne serait alors pas réel et Marc pas si fou qu'on ne le pense désormais. La réponse, au prochain épisode...