Morning Show : le tournage de la saison 2 de la série Apple suspendu

Encore un tournage suspendu ! Suite à l'épidémie de coronavirus qui progresse en Europe et dans le Monde, c'est au tour de la saison 2 de "The Morning Show" de voir son tournage arrêté. Un nouvel ajout à la longue liste de films et séries qui voient leur production se stopper de manière immédiate...

C'était attendu. En effet, le 14 mars, Apple annonce la fermeture de ses magasins partout dans le monde. C'est maintenant au tour de ses studios extérieurs de fermer leurs portes. Par conséquent, The Morning Show est directement impacté puisque le tournage de sa saison 2 se voit suspendu pour environ 2 semaines. Bien que personne sur le plateau ne soit connu pour être malade ou déclaré positif au Cov-19, cet arrêt est pris par précaution suite à une décision prise conjointement avec Media Res, studio de la série. Michael Ellenberg, PDG du studio, s'en est d'ailleurs exprimé dans un communiqué. Après concertation avec nos partenaires chez Apple, nous avons conclu qu'il serait plus prudent de prendre une pause de deux semaines pour évaluer la situation et assurer la sécurité de l'incroyable équipe en charge de la série. La nouvelle intervient dans un contexte tendu où les USA sont frappés de plein fouet par l'épidémie. En effet, le bilan est à l'heure actuelle de 2885 cas (dans 49 états) pour 60 morts. De ce fait, pour limiter la propagation du virus, Donald Trump a interdit l'entrée du territoire à tous les voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de la zone Schengen. C'est donc dans ce contexte très tendu que la production audiovisuelle est obligée de faire des choix drastiques. The Morning Show n'est pas seul Si la série portée par Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon et Steve Carell vient de tout arrêter, elle est loin d'être la seule. En effet, cet arrêt temporaire s'est étendu à d'autres shows d'Apple TV : See, Servant, For All Mankind, Foundation et Lisey's Story voient eux aussi leurs tournages suspendus. Par ailleurs, on rappelle que Riverdale a dû interrompre sa production après avoir appris qu'un membre de la production était entré en contact avec une personne testée positive au coronavirus.