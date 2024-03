Mort d'Akira Toriyama, créateur mythique de Dragon Ball

Akira Toriyama, célèbre mangaka à l'origine de la saga "Dragon Ball", est mort le 1er mars 2024 à 68 ans. Plusieurs hommages ont été rendus à l'auteur, dont un par Eiichirō Oda, le créateur de "One Piece".

Le père de Dragon Ball est mort

Sans lui, la popularité des mangas aujourd'hui ne serait probablement pas la même. Surtout en France, où on découvrait l'univers de l'anime japonais dans les années 1980 et 1990, en partie avec l'adaptation en série de son œuvre phare : Dragon Ball. Nul doute aussi que sans lui bon nombre de mangas n'auraient pas vu le jour. L'annonce de la mort d'Akira Toriyama est donc un moment important. Le mangaka s'est éteint ce 1er mars 2024, à 68 ans, des suites d'un hématome sous-dural aigu.

Né le 5 avril 1955 à Nagoya au Japon, il avait débuté comme illustrateur au sein d'une agence de publicité, mais n'avait pas fait long feu dans ce monde du travail trop strict pour lui. C'est finalement lors d'une période compliquée pour lui, alors au chômage, qu'il participe à plusieurs reprises à des concours dans des magazines de prépublication de manga. Malgré une succession d'échec, Akira Toriyama attire l'attention de Kazuhiko Torishima qui le prend sous son aile et va éditer ses premiers œuvres.

Akira Toriyama a popularisé les mangas dans le monde

Né ainsi Dr Slump (1980-1984), qui devient le premier succès d'Akira Toriyama au Japon. Déjà bien reconnu dans le milieu, l'auteur va faire encore mieux peu de temps après en se lançant dans Dragon Ball (1984-1995). Le manga suit le parcours du jeune Son Goku, un garçon avec une queue de singe d'une force démesurée et qui vit seul en pleine nature. Il rencontre un jour Bulma, une femme à la recherche des sept boules de cristal qui, une fois réunies, font apparaître un Dragon sacré qui exauce le souhait de la personne qui le convoque. Si la rencontre du garçon et de cette fille de la ville fait d'abord des étincelles, Goku n'ayant aucune connaissance des règles de société, ils vont rapidement se lier d'amitié et partir ensemble à la recherche des boules de cristal.

Dragon Ball ©Glénat

Dragon Ball fait basculer Akira Toriyama dans une autre catégorie puisque son œuvre devient un des mangas les plus vendus, avec plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde. L'adaptation en anime aide à populariser le manga, surtout en France, grâce à l'émission Club Dorothée. Si à l'époque une partie du public adulte s'inquiétait de la violence de ces œuvres venues du Japon, les choses ont bien changé depuis.

Par la suite, Akira Toriyama ne s'est pas arrêté à Dragon Ball (Go! Go! Ackman, Sand Land...), même si les nombreuses séries dérivées ont permis d'approfondir toujours son univers. Avec Dragon Ball Z (qui adapte les 26 derniers volumes du manga), Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai ou encore Dragon Ball Super. C'est sur cette dernière œuvre, qu'il scénarise, que le mangaka passa le plus de temps dans les dernières années de sa vie.

Suite à sa mort, plusieurs personnalités ont rendu hommage à Akira Toriyama, comme Eiichirō Oda, l'auteur de One Piece, qui n'a pas caché son admiration. Symbole de son impact dans le monde, à l'annonce de sa mort, le nom du mangaka s'est retrouvé en tendance sur X (anciennement Twitter) avec plus d'1,5 million de posts.

