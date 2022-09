Mort d'Elizabeth II : le tournage de The Crown en pause ?

Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II s’est éteinte à l’âge de 96 ans. En réaction à la nouvelle, le créateur de "The Crown" a révélé que le tournage de la sixième saison de la série serait sans doute suspendu.

The Crown : une saison 6 prévue

Depuis son lancement en 2016, The Crown retrace les événements marquants du règne d’Elizabeth II. Chaque saison couvre environ une décennie de son règne. Pour le moment, quatre chapitres de la série ont été dévoilés. Et le cinquième devrait sortir en novembre. Son intrigue se déroulera durant les années 90. Elle abordera notamment les mariages ratés de trois des quatre enfants de la souveraine, ou encore l’incendie du célèbre château de Windsor.

The Crown © FR_tmdb

Comme pour la troisième saison, les interprètes d’Elizabeth, de la princesse Margaret et du prince Philip changent pour ce nouveau chapitre. Ce sont Imelda Staunton, Lesley Manville et Jonathan Pryce qui ont été choisis pour les incarner. Et après avoir bouclé le tournage du cinquième chapitre, ils mettent actuellement en boîte la sixième et dernière saison. Mais la production de la série va vraisemblablement connaître un coup d’arrêt.

Vers un arrêt du tournage après le décès de la reine

Le créateur du show, Peter Morgan, a réagi au décès d’Elizabeth dans des propos relayés par Deadline. Et s’il n’a souhaité dire que quelques mots pour rendre hommage à la reine, il a tout de même révélé que le tournage de la série serait sans doute momentanément arrêté :

The Crown est une lettre d’amour à la reine et je n’ai rien à ajouter pour le moment, juste du silence et du respect. Je pense aussi que nous allons arrêter le tournage en signe de respect.

Ces propos font suite à ceux de Stephen Daldry. À l’époque de la première saison de The Crown, le co-créateur et réalisateur de certains épisodes de la série avait déjà prévenu que le show s’arrêterait certainement si la reine décédait pendant qu’il était en production. Il avait déclaré que l’arrêt du tournage serait « un simple hommage et une marque de respect ».

Pour le moment, on ne sait pas encore combien de temps la production de The Crown sera suspendue. Mais étant donné que la cinquième saison n’est même pas encore sortie, cet arrêt ne devrait pas avoir d’impact sur la date de sortie du sixième chapitre. En attendant, la saison 5 de la série devrait arriver d’ici la fin de l’année, même si on attend encore que Netflix communique pour avoir une date précise. Et, pour rappel, un préquel poursuivra ensuite l’histoire entamée en 2016.