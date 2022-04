The Crown : Netflix prépare un prequel de la série à succès

Les nombreux fans de "The Crown" attendent toujours de découvrir les deux derniers chapitres de la série, rapidement devenue un véritable carton. Mais, fort de son succès, le créateur du show travaille déjà sur un prequel.

Peter Morgan à l’œuvre sur un prequel de The Crown

Depuis son lancement en 2016, The Crown a rapidement rentabilisé son énorme budget en devenant l’une des séries les plus populaires de l’histoire de Netflix. À chacune de ses saisons, le show couvre environ une décennie du règne de la reine Elizabeth II, racontant les événements majeurs de sa vie durant cette période. Quatre saisons ont déjà été dévoilées, et les fans attendent avec impatience la cinquième. Celle-ci sera l’avant-dernière, puisque la série s’arrêtera à la fin de son sixième chapitre.

Elizabeth II (Imelda Staunton) - The Crown © Netflix

Mais l’univers de The Crown devrait ensuite s’étendre. Car il semble que Netflix ait décidé de continuer de tirer profit de l’énorme succès de la série. Ainsi, The Daily Mail annonce que Peter Morgan, le créateur du show, travaille actuellement sur un spin-off. Il s’agira d’un prequel, qui devrait débuter au début du XXème siècle. Et il ne devrait pas s'arrêter au bout d'une saison. Loin de là.

Le prequel pourrait compter cinq saisons !

Le prequel de The Crown devrait reprendre la base de la série originale, puisque chacune de ses saisons devrait couvrir environ une décennie. Son intrigue devrait débuter en 1901, à la mort de la reine Victoria. Il s’intéressera entre autres à la crise d’abdication d’Edward VIII, qui avait renoncé à son trône pour se marier à l’Américaine Wallis Simpson, ou encore à la montée du socialisme et du fascisme en Europe. Winston Churchill devrait être l’un des politiciens à apparaître dans ce nouveau show, tout comme William Gladstone.

Si le prequel va bien jusqu’à cinq saisons, cela signifierait donc qu’il se terminerait juste avant la période à laquelle la série principale débute. En tout, Peter Morgan pourrait donc proposer une exploration de la monarchie britannique sur plus de cent ans !

En attendant, les fans de The Crown retrouveront la série phare avant la fin de l’année. Sa cinquième saison sortira le 5 novembre prochain sur Netflix. On découvrira alors la nouvelle interprète de la reine, Imelda Staunton, choisie pour prendre la relève d’Olivia Colman. Et pour rappel, une actrice française sera aussi au casting.