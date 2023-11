Ces morts bouleversantes dans les mangas/anime

Retour sur plusieurs mangas et les morts marquantes de personnages. Des moments tragiques et parfois choquants, qu'on va évidemment spoiler. Cela concerne, dans l'ordre, "Fullmetal Alchemist", "Death Note", "Chainsaw Man", "L'Attaque des Titans" et "The Kingdoms of Ruin".

Des morts tragiques dans les mangas

Les adeptes des mangas savent bien que ceux-ci regorgent de thématiques sombres, profondes, et que tout n'est pas toujours joyeux. Entre autres, il y a dans les mangas, et leurs adaptations en anime, des morts qui en auront marqué plus d'un. Et alors que Fullmetal Alchemist: Brotherhood a fait son retour sur Netflix et sur ADN, on voulait revenir sur les décès qui nous ont le plus touchés ce genre d'œuvres.

Attention, cet article regorge de SPOILERS sur : Fullmetal Alchemist, Death Note, Naruto, Chainsaw Man, L'Attaque des Titans et The Kingdoms of Ruin.

Fullmetal Alchemist : trois décès pour le prix d'un

Que vous ayez regardé le premier anime Fullmetal Alchemist ou le second, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, vous avez dû passer par plusieurs passages difficiles à encaisser. À commencer par la mort de Nina Tucker, une jeune fille avec qui les frères Elric s'attachent au début de l'œuvre. Elle est malheureusement victime de son père qui se sert d'elle pour une expérience. Il la transforme alors en chimère en la croisant avec son chien Alexander. Sous le choc, les deux garçons ne pourront rien pour elle. Un moment terrible pour les fans, mais pas le dernier.

Nina - Fullmetal Alchemist

En effet, impossible de ne pas évoquer aussi la mort de Maes Hughes, un personnage sympathique et un père attentionné. Des qualités qui rendent sa mort d'autant plus tragique. Pour les frères Elric, qui ont trouvé en lui un vrai soutien, mais également pour Winry, qui apprendra tardivement son décès et en sera bouleversée. On doit sa mort à Envy, qui en plus de le tuer, l'a fait en prenant l'apparence d'une personne de confiance, le sous-lieutenant Ross. Sa perte est aussi marquante que ses conséquences sur le Colonel Mustang, qui lors de son enterrement prétendra qu'il pleut pour cacher ses larmes.

Enfin, notre avis très personnel concerne Lust. Plus particulièrement la version de la première adaptation de Fullmetal Alchemist. Dedans, l'antagoniste est plus complexe et ambiguë. Et bien qu'elle soit du côté des Homonculus, on ne peut s'empêcher d'avoir de l'empathie pour elle. Car elle n'est pas fondamentalement mauvaise et va au fur et mesure se remettre en question.

L dans Death Note

Death Note est un manga assez particulier puisque son personnage principal a tout d'un antagoniste. Light Yagami est un lycéen sociopathe qui n'a aucun scrupule à tuer des gens. D'abord des criminels, puis, ceux qui tenteront de l'arrêter, grâce à un cahier magique intitulé "Death Note". Si son propriétaire écrit le nom d'une personne dedans, celle-ci meurt.

L - Death Note

Death Note prend une tournure d'autant plus perverse que Light Yagami, doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne, se met à aider la police pour attraper l'auteur de ces mystérieux crimes : donc lui-même. Parmi les enquêteurs, il y a l'original L, un détective talentueux qu'on ne tarde pas à apprécier. On est rapidement tiraillé entre l'envie de voir jusqu'où ira Light, et si L parviendra à l'arrêter. On est alors forcément resté sous le choc quand ce personnage majeur se fait tuer par Rem, le Dieu de la mort qui se sacrifie pour sauver Misa. Un moment fou, qui relance totalement le manga et l'anime.

Himeno dans Chainsaw Man

Chainsaw Man est un anime particulièrement violent. On y suit Denji, qui après avoir été tué, est ramené à la vie par un démon-chien-tronçonneuse qui était devenu son meilleur ami. Les deux ne font désormais plus qu'un, et Denji dispose de capacités exceptionnelles pour combattre les démons. Il rejoint ainsi une équipe de Devil Hunters, dirigée par Makima et composée d'Aki Hayakawa, de la turbulente Power, et de l'amusante Himeno.

Himeno - Chainsaw Man

Cette dernière est aussi drôle que touchante, que ce soit en allant offrir à Denji son premier baiser, ou par l'amour secret qu'elle porte envers Aki. On voyait en elle un personnage majeur de Chainsaw Man. C'est le cas, mais ça n'a pas empêché l'auteur, Tatsuki Fujimoto, de l'éliminer. Elle se sacrifie pour sauver Aki, et disparaît soudainement sans laisser de traces lors d'une séquence marquante.

Ymir et Sacha dans L'Attaque des Titans

Il y a de nombreux personnages qui meurent dans L'Attaque des Titans, mais certains ont plus d'importance que d'autres à nos yeux. C'est le cas de deux personnages. D'abord Ymir, car même si elle est assez secondaire dans le récit, reste très attachante dès lors que son passé est révélé. Et même si on ne voit pas sa mort, on apprend qu'elle s'est laissée dévorer pour transmettre le Titan Mâchoire.

Ymir et Sacha - L'Attaque des Titans

Ensuite, on ne pouvait pas passer à côté du décès de Sacha. Un jeune femme emblématique de L'Attaque des Titans depuis quasiment les débuts de l'œuvre. Elle est drôle, gourmande, têtue, et fait partie (avec Ymir) de nos personnages préférés. Et même si on ne soutient pas son implication dans l'attaque de Mahr, la voir se faire tuer d'une balle par Gaby reste un des moments choquants de ce manga.

Chloé dès le début de The Kingdoms of Ruin

The Kingdoms of Ruin (dispo sur Crunchyroll) ne tarde pas à mettre nos émotions à rude épreuve. Dès le premier épisode, on assiste à l'exécution de Chloé, une sorcière qui recueille un jeune humain, Adonis, pour en faire son disciple. Mais dans ce monde où les sorcières sont traquées par les humains, le duo a passé sa vie à fuir. Jusqu'au jour où ils se font attraper et qu'une nouvelle technologie parvient à bloquer les pouvoirs de Chloé.

Chloé - The Kingdoms of Ruin

Il suffit de quelques instants avec Chloé pour s'attacher à elle et on se sent rapidement comme Adonis qui la regarde avec amour. On ne peut alors qu'éprouver la même tristesse que lui lorsqu'elle se fait arrêter, humilier avec ses habits déchirés, avant de prendre une balle dans la tête et d'être décapitée. Il est d'autant plus malheureux que juste avant de mourir, elle s'apprêtait à dire à Adonis qu'elle aime...

On aurait également pu ajouter à cette liste Jiraya dans Naruto, qui est souvent évoquée comme une des morts les plus tragiques des mangas. Mais aussi Itachi, toujours dans Naruto, ou encore Ace dans One Piece.