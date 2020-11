Motherland Fort Salem sur Prime Video : c'est quoi cette série avec des sorcières bad ass ?

Motherland Fort Salem : des demains armés

Freeform est une chaîne de télévision américaine au destin assez étrange. Elle appartenait au départ au groupe Christian Broadcasting Network et diffusait des programmes religieux. Rachetée par la Fox, elle s'est alors spécialisée dans les programmes familiaux. Et depuis qu'elle est sous la bannière de Disney, elle vise plutôt un public d'adolescents, cœur de cible habituellement de la CW avec ses Supergirl, Arrow et autre Riverdale. La CW a même relancé la franchise Charmed il y a deux ans. Pour contrecarrer cette histoire de sorcières, Freeform a lancé sa propre série ensorceleuse : Motherland : Fort Salem.

L'histoire se passe dans une Amérique dystopique qui a mis fin à la persécution des sorcières il y a 300 ans. Connus sous le nom des Accords de Salem, ils mettaient fin à la pendaison systématique de ces femmes qui avaient fait un pacte avec l'occulte. En échange, les sorcières devaient promettre de lutter contre les menaces qui pourraient toucher le monde. Cette nouvelle armée de qui dépend la paix n'est donc composée que de membres féminins.

On y suit en particulier Raelle Collar, Abigail Bellweather et Tally Craven, trois sorcières enrôlées dans l'armée américaine. Elles s'entraînent à la magie de combat et utilisent leurs cordes vocales pour créer des sorts puissants. Elles vont prendre part à la lutte contre une organisation terroriste connue sous le nom de Spree, un groupe contre la conscription militaire des sorcières.

Magie et féminisme

Motherland : Fort Salem a été créé par Eliot Laurence. L'homme a déjà signé le scénario du long-métrage Welcome to me de Shira Piven avec Kristen Wiig, James Marsden, Linda Cardellini, et Wes Bentley. Il est également le créateur de Claws, une série se déroulant dans un salon de beauté.

A la production, on a la surprise de voir les noms de Will Ferrell, Adam McKay et Kevin Messick. Les deux premiers nous ont offert, en tant que duo acteur/scénaristes/réalisateur, des chefs-d’œuvre d'humour décalé comme Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy, Ricky Bobby : roi du circuit et Frangins malgré eux.

Taylor Hickson y incarne Raelle, une recrue fougueuse qui a du mal avec l'autorité. On a déjà croisé la jeune actrice dans Ghostland et Deadpool. Elle était également de la distribution des séries Aftermath et Deadly Class. Jessica Sutton se glisse, elle, dans le costume de Tally, qui se joint aux troupes contre l'avis de sa mère. L'actrice est apparue dernièrement dans Rogue, avec Megan Fox et dans Escape Game. La troisième, Scylla, est interprétée par Amalia Holm, et on sent qu'elle garde pour elle un lourd secret. La Suédoise était la star de la série courte Playground, créée par Luc Besson.

Sous couvert de guerre contre les forces du mal, la série envoie surtout un message féministe fort d'une manière qui prend le contre-pied de ce que l'on peut voir d'habitude. Il est, en effet, très rare de voir une armée exclusivement composée de femmes. La guerre et la paix, c'est assez souvent une histoire de testostérone. Pas ici.

La série, au-delà de son sous-texte, est spectaculaire et laisse une large place à l'action. Sa mythologie est pleine de promesses et l'on sait déjà qu'une seconde saison verra le jour l'année prochaine.

En attendant de découvrir cette suite, vous pouvez suivre les 10 épisodes de la première saison en France dès le 20 novembre sur Amazon Prime Video.