Mr Wolff : une suite en série pour le film avec Ben Affleck ?

Petit thriller d’action pas désagréable mais qui ne restera pas dans les annales, « Mr Wolff » est concerné par une idées de suite qui ne se concrétise toujours pas. Ben Affleck vient de donner des nouvelles surprenantes sur le sujet et annonce qu’une série pourrait voir le jour.

Mr Wolff c’est typiquement l’exemple du petit film sans énormes prétentions, qui fait le job avec ses moyens et en donne au public pour son argent. Avec son casting solide (Ben Affleck en tête d’affiche partageait l’écran avec Anna Kendrick, J.K. Simmons et Jon Bernthal), le long-métrage de Gavin O’Connor avait des arguments à mettre en évidence. Depuis qu’il est sorti en 2016, l’idée d’une suite a émergé. On peut le comprendre, le budget de 44 millions de dollars a largement été rentabilisé avec un box-office mondial qui grimpe aux alentours des 155 millions. Pas mal pour un produit de ce calibre.

Mr Wolff, c’est l’histoire d’un petit génie, Christian Wolff, qui mène une double vie. En plus d’être un expert-comptable, il magouille avec la mafia pour des affaires louches. Mais quand les autorités vont mettre le nez dans ses affaires, l’homme va devoir user de son intelligence pour rester en vie. Le film doit pas mal à la présence de Ben Affleck, dans le rôle principal. Passé par une phase de désamour et de tourmente personnelle, l’acteur remonte la pente et se réaffirme comme une star importante.

La suite de Mr Wolff en série plutôt qu’au cinéma ?

Un second épisode de Mr Wolff permettrait de prolonger son expérience dans le rôle. Mais voilà qu’au micro de Collider, l’acteur donne des nouvelles surprenantes de cette suite :

Nous en avons discuté. Il semble y avoir un débat sur l’opportunité de faire une version en série télévisée.

La démarche ne surprendrait pas en cette époque où les barrières entre les formats ont explosé et où on le public est habitué à voir des prolongements de films à la télé – l’inverse est également vrai. Mais toute la question est de savoir ce qu’une série pourrait apporter de plus par rapport à un long-métrage. La construction de l’intrigue et sa dynamique sera très différente en fonction de l’endroit où cette suite sera délivrée. On peut aussi se demander si Ben Affleck acceptera de rependre le rôle si l’option série est validée. Changer d’acteur en gardant le personnage serait une drôle de manoeuvre, il n’y a pas mieux pour perdre le public.

Ce dossier ne devrait pas se débloquer dans l’immédiat. Ben Affleck sera à l’affiche de The Way Back, réalisé par Gavin O’Connor (avec qui le courant semble bien passer) puis on le verra le 11 novembre 2020 chez Adrian Lyne dans Deep Water. Il tourne aussi en ce moment dans le sud de la France The Last Duel pour Ridley Scott. Les photos de tournage montrent d’ailleurs l’acteur dans un costume… intéressant.