Mrs America : Cate Blanchett féministe dans le teaser de la série FX

FX va créer l'événement dans les prochaines semaines avec la diffusion de sa mini-série "Mrs America" portée par un casting qui en jette. La tête d'affiche sera la majestueuse Cate Blanchett. Découvrez-la en activiste féministe dans le nouveau teaser.

La question du féminisme est revenue en force sur le devant de la scène depuis le scandale Weinstein et #MeToo. Elle ne date pas d'aujourd'hui, évidemment, mais les voix qui s'élèvent pour en parler sont plus nombreuses et plus audibles. On peut donc dire que la série Mrs America ne dénotera pas, même si elle se déroule dans le passé.

Le scénario se base sur la vie de Phyllis Schlafly, une activiste féministe qui a essayé de faire respecter l'Amendement visant à garantir l'égalité des droits entre hommes et femmes dans les années 70. Un combat qui a déclenché quelques réactions dans la société américaine et qui n'a pas été forcément simple à mener, la faute aux mentalités de l'époque. Et pour incarner Schlafly, il fallait une grande actrice, qui en impose. On peut dire que Cate Blanchett correspond parfaitement à ces attentes et elle sera l'une des grandes attractions de Mrs America.

Un gros casting pour Mrs America

Mais n'allez pas croire qu'elle brillera en solitaire. Si elle s'accaparera une partie de la lumière en raison de sa stature, elle sera entourée d'un très gros casting. Nous pourrons ainsi voir Rose Byrne, Sarah Paulson, Uzo Aduba, Melanie Lynskey, Tracey Ullman, James Marsden ou encore John Slattery lui donner la réplique. Dans l'ombre, c'est Dahvi Waller qui est à la création ainsi qu'au scénario. Un nom qui ne parlera pas au très grand public mais qui a quelques belles références sur son CV. On a pu le voir travailler sur la très recommandable série Mad Men et sur Desperate Housewives. Un habitué du petit écran.

Le nouvel aperçu continue d'insister sur les personnages, avec une Cate Blanchett qui a l'air d'étaler sa prestance. Tout tourne bien entendu autour d'elle et de ces femmes qui veulent s'affirmer, avec des méthodes et des tons parfois différents. Mrs America sera lancée le 15 avril prochain sur Hulu/FX avec directement trois épisodes. Les six autres seront diffusés normalement au rythme d'un par semaine. Pour la France, c'est Canal+ qui nous proposera la série le 16 avril.