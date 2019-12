Narcos Mexico : une date et un teaser pour la saison 2 sur Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

L’excellente série « Narcos » a ouvert une nouvelle page de son histoire avec l’arc « Mexico ». Une nouvelle saison arrivera en 2020 et Netflix vient de dévoiler la date de sortie. Félix Gallardo se montre pour l’occasion dans un premier teaser qui annonce son retour en grande pompe.

Ce n’était pas chose simple que de passer après les trois premières saisons en Colombie. Pour y parvenir, la série Narcos a préféré changer de pays et se délocaliser au Mexique. Ainsi, le segment Mexico se reçoit plus comme un spin-off qu’une véritable suite. En attendant de peut-être retourner sur les terres d’Escobar, la série va continuer avec l’intrigue centrée autour du baron Félix Gallardo. La première partie, diffusée l’année dernière, suivait l’agent de la DEA Enrique Camarena, campé par Michael Peña et envoyé au Mexique pour découvrir ce qui était en train de se tramer dans le monde de la drogue. On y suivait ainsi Gallardo, en train de forger son empire, tout en faisant les choix qui s’imposaient. Le grand méchant était incarné par Diego Luna et c’est lui qu’on retrouve dans le premier teaser de cette partie 2. Netflix a livré un petit aperçu de Narcos : Mexico pour fêter l’annonce de la date de diffusion. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir, les épisodes seront disponibles le 13 février prochain sur la plateforme :

La drogue dure. Narcos : Mexico saison 2, le 13 février. pic.twitter.com/DIjeF6DyTo — Netflix France (@NetflixFR) December 17, 2019

Un nouvel agent dans Narcos : Mexico

Ce segment Mexico aura été sympa à suivre pendant la première salve d’épisodes mais on sent que nous ne sommes pas au niveau de la série principale. L’absence de l’excellent Pedro Pascal dans la peau de Javier Pena se fait sentir. Pour les épisodes à venir, il faudra faire sans Michael Peña, pour une raison narrative qu’on n’explicitera pas. Scoot McNairy sera désormais le personnage principal (image ci-dessous) qui se dressera en face de Diego Luna pour enrayer son petit manège. Ce dernier a été très bon dans son rôle de baron, en se montrant charismatique sans avoir une allure imposante. Mais il faut du répondant dans les deux camps pour que la série marche. Si les deux premières saisons de Narcos sont aussi bonnes, c’est pour la folle prestance de Wagner Moura et pour les deux agents à ses trousses.

On jugera donc sur pièces en février prochain. D’ici à ce qu’on y arrive, une bande-annonce de Narcos : Mexico devrait nous donner quelques images à se mettre sous la dent.