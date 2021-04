NCIS : la série est renouvelée pour une saison 19, l'avenir de Gibbs est incertain

Après des semaines de spéculation, CBS a enfin officialisé le renouvellement de "NCIS" pour une saison 19. Une bonne nouvelle qui s'accompagne également d'une autre puisque la star de la série, Mark Harmon, continuera également dans le show. Mais pour combien d'épisodes ?

Un spin-off devenu institution

Immense showrunner connu pour avoir lancé les séries Magnum, Supercopter et Code Quantum, Donald Bellisario crée en 1995 la série judiciaire Jag. C'est dans ce show que l'agent Jethro Gibbs apparaît, durant la saison 8. Par la suite, le personnage aura droit à sa propre série avec NCIS en 2003. Ainsi, on suivra Gibbs et son équipe d'enquêteurs qui tentent de résoudre des crimes liés au personnel de la Marine des Etats-Unis.

Malgré ses 18 ans d'existence, NCIS reste toujours l'une des séries les plus regardées aux USA. Avec désormais une 19e saison annoncée, le show fait également partie des plus longs jamais diffusés à la télévision, derrière New York, unité spéciale (22 saisons) et Gunsmoke (20 saisons). Son succès a d'ailleurs lancé deux autres spin-offs : NCIS Los Angeles et NCIS Nouvelle-Orléans.

L'avenir de la série intimement lié à Mark Harmon ?

Malgré la popularité incontestable d'NCIS, CBS a mis du temps à la renouveler. La raison est simple : Mark Harmon, alias Gibbs. En effet, l'acteur ne souhaitait pas prolonger son contrat à la fin de la saison 18. Il faut dire que depuis des années, les relations entre Harmon et Bellisario se sont tendues. La star avait d'ailleurs fini par avoir la tête du créateur de la série puisque la chaîne lui a fait quitter ses fonctions de showrunner en mai 2007 (il est toutefois resté producteur exécutif). Est-ce la lassitude de toutes ces années de conflit ou les récurrentes accusations de son ex-collègue Pauley Perrette à son encontre ?

Quoiqu'il en soit, CBS a mis son veto au départ de l'acteur, estimant que son départ signifierait automatiquement la fin de la série. D'intenses négociations ont donc été menées ces dernières semaines, avec une conclusion qui ravira les fans de NCIS. En effet, Mark Harmon continuera dans la série. Néanmoins, il ne sera présent que dans une poignée d'épisodes de cette saison 19. De plus, on ignore encore s'il sera de retour à temps plein ou dans un rôle récurrent, avant de disparaître définitivement. L'acteur pourrait alors faire ses adieux, comme d'autres figures emblématiques de la série telles que Pauley Perrette, Cote de Pablo ou bien encore Michael Weatherly. Par conséquent, il ne resterait que Sean Murray, David McCallum et Brian Dietzen, présents depuis les débuts du show.

NCIS ©CBS Television Studios

Quid des autres spin-off NCIS ?

En ce qui concerne les autres séries dérivées de la franchise, l'avenir est plus sombre. En effet, NCIS : Nouvelle-Orleans a été annulée au bout de sept saisons. La série s'arrêtera donc en mai prochain. En ce qui concerne NCIS : Los Angeles, l'avenir est incertain. Le second drama le plus regardé de CBS est ainsi en attente de renouvellement, en dépit de ses douze saisons. Chose étonnante (et également inquiétante) puisque la chaîne a non seulement renouvelé la série-mère, mais également d'autres shows policiers tels que Magnum, Bull, Blue Bloods et S.W.A.T.

En parallèle, la franchise est actuellement en développement pour une nouvelle série dérivée. Ainsi, on pourrait avoir droit à un NCIS qui se déroulerait dans la ville d'Hawaï.