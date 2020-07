NCIS : Pauley Perrette dénonce le comportement de Mark Harmon

L'actrice Pauley Perrette, revient sur le comportement abusif de Mark Harmon sur le tournage de la série « NCIS : Enquêtes Spéciales ». La comédienne, qui a quitté le show en 2018, raconte dans une série de tweets cinglants qu'elle a alerté les responsables de la chaîne et les producteurs à de nombreuses reprises.

NCIS : une série policière culte

Depuis 2003, l'équipe de NCIS résout de nombreuses enquêtes spéciales. Cette série policière culte, diffusée sur CBS aux USA et sur M6 en France, en est aujourd'hui à 18 saisons. Bien que l'âge d'or du show soit derrière lui, la série continue encore de faire des audiences honorables et régulières, ce qui pousse les showrunners à continuer la production de NCIS : Enquêtes Spéciales. Sur un scénario de Donald P Bellisario, la série réunissait initialement Mark Harmon dans la peau de l'inimitable Gibbs et Michael Weatherly dans le rôle du cultissime Tony DiNozzo. Le reste du casting se composait à l'époque de Sean Murray, David McCallum, Pauley Perrette et Sasha Alexander.

Pauley Perrette dénonce le comportement « abusif » de Mark Harmon

En 2018, Pauley Perrette, qui incarnait l'extravagante Abby Sciuto, a claqué la porte de NCIS : Enquêtes Spéciales après 15 saisons de loyaux services. Une des raisons de son départ était le comportement terrible de Mark Harmon. Il y a un an, l'actrice déclarait être « terrifiée par Mark Harmon ». Elle a profité de la récente affaire MacGyver pour revenir à la charge et dénoncer les agissements malsains de celui-ci à travers une série de tweets.

Pauley Perrette a notamment réagi à l'article de Vanity Fair dans lequel le jeune comédien Lucas Till confiait avoir eu des pensées suicidaires face au harcèlement répété qu'il vivait sur le tournage de la série MacGyver. Pauley Perrette a alors commenté cette situation à travers quelques tweets dans lesquels elle dit ceci :

Je connais ce genre de harcèlement depuis très longtemps. Ces mots, moi et beaucoup d'autres les avons entendus. Nous avons souvent fait part de ces débordements à la chaîne CBS. On s'est plaint pendant une décennie des abus commis par cet homme sur mon ancienne série, mais ils le soutiennent toujours. Parce que l'argent est au-dessus de tout.

Si elle ne nomme pas précisément Mark Harmon sur ce coup, elle mentionne tout de même ses initiales à travers un autre tweet sanglant :

J'ai été voir les ressources humaines de CBS pour leur parler des abus commis par MH sur le plateau et on m'a demandé trois fois : « Demandez-vous de l'argent ? ». Je ne comprenais pas cette réponse. Non, je ne voulais pas d'argent, je voulais que mes collègues et moi soyons à l'abri de lui. Mais j'aurai dû prendre cet argent et le donner à ses autres victimes...

Pour le moment, ni la production de NCIS, ni CBS, ni Mark Harmon n'ont répondu à ces nouvelles accusations. Mais une chose est sûre, Pauley Perrette est très remontée contre la star de NCIS : Enquêtes Spéciales...