Netflix annonce des séries animées sur Kong et Lara Croft !

Netflix vient de se trouver deux nouveaux programmes originaux grâce à une alliance avec Legendary Television. Une série "Skull Island" va venir compléter le Monsterverse de Warner pendant que celle sur Lara Croft va faire suite aux derniers jeux sortis sur nos consoles.

Le Monsterverse s'étend sur Netflix

Dans le monde d'aujourd'hui, il est plus simple de décliner un univers déjà installé que d'essayer d'en créer des nouveaux. Une vérité qui se vérifie trop souvent dans l'industrie et qui trouve une nouvelle preuve aujourd'hui. Le géant Netflix vient de sceller une alliance avec Legendary Television pour sortir deux séries animées inédites qui vont se baser sur des films sortis au cinéma. La première, titrée Skull Island, va s'intéresser à la fameuse île sur laquelle se trouve Kong dans le Monsterverse. L'histoire ne va pas différer grandement de ce que l'on trouve dans les films sur le gorille géant, avec une troupe d'aventuriers qui tentera de fuir ce lieu rempli de bestioles dangereuses. Évidemment, le colosse Kong sera de la partie. Nous pourrions notamment en apprendre plus sur la mythologie des monstres.

Surprenant que ce projet se fasse sur Netflix alors qu'on sait que Warner, qui développe l'univers étendus sur les Titans, a sa propre plateforme. Les relations doivent être tendues en ce moment avec Legendary, à cause des sorties cinéma prévues sur HBO Max en 2021. La firme, à la co-production des films, s'est trouvée un nouvel allié pour développer un chapitre qui sera bien incorporé dans l'univers étendu. On retrouvera le studio Powerhouse Animation derrière la série, à qui l'on doit déjà Castlevania sur Netflix.

Lara Croft file aussi sur petit écran

Quant à la série sur Lara Croft, son annonce intervient juste après que l'on ait appris que la suite du reboot s'était trouvée une nouvelle réalisatrice. Cette fois, ce projet télévisuel ne devra pas forcément partager le même univers que les films mais se basera davantage sur les jeux vidéo. En l'occurrence, sur la dernière trilogie de Square Enix qui a rencontré un beau succès. L'intrigue se déroulera après tout ce que l'on a connu dans les jeux.

Lara Croft (Alicia Vikander) - Tomb Raider ©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.

Netflix n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les adaptations tirées de franchises vidéoludiques. On a déjà parlé de Castlevania mais on peut aussi citer The Witcher et ses spin-offs, les futures séries Resident Evil, Splinter Cell ou encore Assassin's Creed.