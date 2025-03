Netflix : cette série adaptée d’un classique de la littérature française est dispo

Netflix vient de mettre en ligne tous les épisodes d’une telenovela colombienne adaptée d’une œuvre majeure de la littérature française : "J’irai cracher sur vos tombes".

Escupiré sobre sus tumbas, la relecture colombienne de J’irai cracher sur vos tombes

Depuis ce lundi 17 mars, Netflix propose à ses abonnés une série colombienne qui a été diffusée d’octobre 2024 à février 2025 dans son pays d’origine sur la chaîne Caracol Televisión. En espagnol, elle s’intitule Escupiré sobre sus tumbas. Et en français, son titre est J’irai cracher sur vos tombes.

La telenovela colombienne est ainsi inspirée de l’un des plus célèbres romans français du XXème siècle. Écrit par Boris Vian et publié en 1946, le sulfureux récit de vengeance avait fait grand bruit à sa sortie. J’irai cracher sur vos tombes raconte l’histoire d’un homme qui décide de préparer le meurtre de deux femmes afin de venger la mort de son frère.

Un homme qui infiltre une famille pour venger son frère

La série colombienne J’irai cracher sur vos tombes prend toutefois de grandes libertés avec l’histoire écrite par Boris Vian. Elle se déroule à notre époque et s’intéresse à Brian O’Connor, un homme qui vient de sortir de prison. Il se rend en Colombie et infiltre la famille Obregón, qu’il tient pour responsable de l’assassinat de son frère.

Mais la quête de vengeance de Brian va l’amener à se retrouver plongé dans un engrenage de mensonges, de secrets et de trahisons. Ces événements vont mettre à mal son sens moral et le faire questionner son objectif. Avec cette histoire transposée en Colombie, la série dénonce certains maux qui rongent la société du pays d’Amérique latine, comme la corruption et les inégalités.

Jean-Pascal Zadi prépare une nouvelle adaptation

Si vous souhaitez découvrir cette relecture colombienne de J’irai cracher sur vos tombes, sachez que vous aurez de quoi vous occuper pendant un long moment. Car la série compte pas moins de 60 épisodes, qui font chacun aux alentours de 50 minutes.

Pour rappel, une autre adaptation de J’irai cracher sur vos tombes est en préparation. Jean-Pascal Zadi réalisera un nouveau long-métrage adapté du roman de Boris Vian. Il portera à l’écran un scénario écrit par Carine Chassol. Cette fois, l’histoire sera transposée aux Antilles françaises. Le film ne devrait pas entamer son tournage avant l’année prochaine. Ce qui veut dire qu’il ne sera sans doute pas prêt à être projeté dans les salles avant 2027.