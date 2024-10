Netflix : les frères Menendez libérés ? Une audience prévue en novembre pourrait tout changer

Une nouvelle audience pour les frères Menendez a été fixée au 29 novembre, près de 30 ans après leur condamnation pour le meurtre de leurs parents. L'annonce, faite par le procureur de Los Angeles George Gascón, survient après la découverte de nouvelles preuves, notamment une lettre évoquant des abus sexuels présumés de leur père, José Menendez. Ce rebondissement fait suite à la série Netflix Monstres, qui a ravivé l'intérêt pour cette affaire controversée.

Des nouvelles preuves dans l'affaire Menendez au centre de l'attention

Plus de 28 ans après leur condamnation pour le meurtre de leurs parents, Erik et Lyle Menendez sont à nouveau au centre de l'attention judiciaire. Une nouvelle audience, fixée au 29 novembre, pourrait ouvrir la voie à un éventuel nouveau procès, voire à une libération des frères. Cette annonce survient quelques semaines après la diffusion de la série Monstres : L'histoire des frères Menendez sur Netflix, qui a relancé l'intérêt pour cette affaire emblématique, et qui continue de cartonner dans le monde entier.

Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, George Gascón, procureur du district de Los Angeles, a révélé que de nouvelles preuves ont émergé concernant les abus sexuels présumés subis par les frères de la part de leur père, José Menendez. Parmi ces éléments, une lettre photocopiée, prétendument envoyée par l'un des frères à un membre de leur famille, fait état d'accusations de maltraitance. En outre, des allégations ont été portées par Roy Rosselló, ancien membre du groupe Menudo, affirmant qu'il a lui aussi été agressé sexuellement par José Menendez.

Gascón a insisté sur le fait qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant ces informations. "Nous avons l'obligation morale et éthique de réexaminer les preuves présentées", a-t-il déclaré, tout en soulignant que les frères Menendez restent les meurtriers de leurs parents. Cependant, il a aussi reconnu que ces nouvelles preuves pourraient remettre en question le verdict initial, surtout si elles avaient été omises lors du procès. "Peut-être qu'un jury aurait pu arriver à une conclusion différente", a-t-il ajouté.

Depuis leur incarcération, Erik et Lyle ont toujours maintenu avoir agi par peur pour leur vie, affirmant avoir subi des années d'abus physiques et sexuels de la part de leur père. Cependant, les procureurs ont soutenu que les meurtres étaient motivés par l'argent, les frères ayant dépensé une grande partie de leur héritage dans les mois qui suivirent la mort de leurs parents.

Vers une nouvelle chance pour les frères Menendez ?

La sortie de la saison 2 de la série Monstres sur Netflix a remis l'affaire au centre des débats, mais pas sans soulever des controverses. La série, créée par Ryan Murphy, se concentre sur les aspects troublants de la relation entre Erik et Lyle, y compris des insinuations d'une dynamique incestueuse entre les frères. Erik Menendez a vivement critiqué cette représentation, déclarant : "Je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies sans mauvaise intention."

D'autres membres de la famille Menendez ont également qualifié la série de "grotesque" et de "diffamation de caractère", exacerbant les tensions autour de cette nouvelle mise en scène médiatique de l'affaire. De son côté, Ryan Murphy s'était défendu d'avoir exprimé tous les points de vue.

Si la nouvelle audience du 29 novembre se penche effectivement sur les éléments récemment dévoilés, Erik et Lyle pourraient se voir offrir une nouvelle opportunité de défendre leur cause. À ce stade, il est encore trop tôt pour savoir si cela aboutira à un nouveau procès ou à une réduction de leur peine, voire à leur libération, mais cette affaire continue de captiver le public, trois décennies après les événements tragiques.