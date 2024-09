Ryan Murphy répond aux critiques d'Erik Menendez sur la série Netflix

Ryan Murphy a répondu aux critiques d'Erik Menendez concernant la série "Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez", disponible sur Netflix depuis le 19 septembre. Dans une interview, Murphy a défendu la série face aux accusations d'inexactitude, affirmant que sa série accorde une large place aux abus dont les frères affirment avoir été victimes. Il a également souligné que les épisodes cherche à explorer les différentes perspectives, y compris celles des parents, basées sur les recherches menées lors du procès.

Monstres : Ryan Murphy répond à Erik Menendez

Depuis sa sortie le 19 septembre 2024 sur Netflix, la série Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez a suscité de nombreuses réactions. Ce thriller dramatique, centré sur les meurtres de José et Kitty Menendez par leurs fils Lyle et Erik en 1989, a relancé les débats autour de cette affaire criminelle médiatisée. Parmi les critiques les plus virulentes, on trouve celles d'Erik Menendez lui-même, qui a vivement dénoncé la représentation de sa vie dans la série, qualifiant le créateur Ryan Murphy de "naïf et inexact". Face à ces accusations, Murphy a récemment pris la parole pour défendre sa série.

Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, Ryan Murphy a répondu aux critiques d'Erik Menendez, en soulignant que ce dernier n'avait probablement pas encore vu la série avant de la commenter. "Je trouve intéressant qu'il ait publié un communiqué sans avoir vu le programme", a déclaré Murphy. "C'est vraiment, vraiment difficile — lorsque c'est votre vie — de voir votre histoire portée à l'écran."

Murphy admet que représenter la vie de personnes réelles, surtout dans des affaires aussi sensibles, peut entraîner des réactions fortes. "C'est dur d’être confronté à sa propre histoire à travers un regard extérieur, surtout lorsqu'il s'agit de faits aussi tragiques."

Une multiplicité de points de vue

L’un des points soulevés par Erik Menendez dans son communiqué concernait la manière dont la série aborde les abus sexuels que les deux frères affirment avoir subis de la part de leurs parents. Murphy, en réponse à cette critique, a assuré que la série accorde une large place à cet aspect de l’histoire. "Si vous regardez la série, je dirais que 60 à 65 % du programme, tant dans les scripts que dans la version filmée, sont centrés sur les abus et ce qu’ils affirment avoir vécu", a-t-il expliqué.

Murphy précise que l'équipe de la série a traité ce sujet avec précaution. "Nous le faisons avec beaucoup d’attention, et nous leur donnons l’occasion de parler ouvertement de ces accusations lors du procès."

Ryan Murphy a également tenu à rappeler que la série Monstres ne cherche pas à donner une seule version des faits, mais plutôt à explorer les différentes perspectives qui ont émergé lors des procès des frères Menendez. "C’est un peu une approche à la Rashomon, où il y avait quatre personnes impliquées dans cette affaire. Deux d’entre elles sont mortes. Que dire du point de vue des parents ?" a déclaré Murphy. "En tant que conteurs, nous avions l'obligation d'essayer de représenter leur perspective, basée sur nos recherches."

Murphy a insisté sur le fait que la série ne prend pas parti, mais tente de montrer les points de vue de tous les acteurs de cette tragédie, y compris celui de Dominick Dunne, le célèbre journaliste de Vanity Fair qui avait beaucoup écrit sur l'affaire.

Une représentation controversée des frères Menendez

L'une des scènes les plus controversées de Monstres montre Lyle et Erik Menendez dans une situation d'inceste implicite, avec une scène où les deux frères sont représentés en train de se doucher ensemble. Cette représentation d’une relation "homoérotique" a choqué de nombreux spectateurs et a renforcé les critiques d’Erik Menendez.

Murphy a cependant défendu cette interprétation en soulignant que cette idée n’était pas inventée pour le besoin de la série, mais qu’elle provenait d’une théorie avancée durant le procès. "Ce que la série fait, c’est présenter les points de vue et les théories de nombreuses personnes impliquées dans cette affaire", a-t-il expliqué. "Dominick Dunne a écrit plusieurs articles évoquant cette théorie. Nous avons présenté son point de vue, car nous avions l’obligation de montrer l'ensemble des éléments qui avaient émergé à ce sujet."