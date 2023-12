Netflix : le choix de casting génial d'Olivier Marchal pour sa nouvelle série

"Pax Massilia", nouvelle série Netflix d'Olivier Marchal, doit une partie de son succès à son casting sublimé par l'actrice franco-allemande Jeanne Goursaud, brillante dans ce violent drame policier.

La bonne pioche d'Olivier Marchal

La nouvelle série d'Olivier Marchal, Pax Massilia, poursuit son succès depuis sa mise en ligne le 6 décembre sur Netflix. Quinze jours après, elle caracole toujours en tête du Top 10 séries France et est actuellement dans le Top 3 des séries non-anglophones Netflix les plus regardées dans le monde.

Son succès s'explique en partie par le style Marchal, qui plaît aux abonnés avec cette série qui a repris les ingrédients de la recette qui avait déjà fait le succès de Bronx en 2021. Une recette que maîtrise à la perfection le créateur de Braquo et réalisateur de MR 73. Mais Pax Massilia a pour elle une nouveauté séduisante, une surprise dans son casting venue d'outre-Rhin : Jeanne Goursaud.

Qui est Jeanne Goursaud, révélation de Pax Massilia ?

Plusieurs membres du casting de Pax Massilia sont des visages bien connus. Il y a ainsi Nicolas Duvauchelle et Moussa Maaskri, Tewfik Jallab et Olivier Barthélémy, ou encore Florence Thomassin et Samir Boitard. Mais dans cet ensemble une actrice peu connue en France fait son apparition, dans un des rôles principaux. Il s'agit de Jeanne Goursaud, qui incarne Alice Vidal, jeune flic arrivée de Paris pour intégrer le groupe de Lyès (Tewfik Jallab) et régler des comptes personnels...

Pax Massilia ©Netflix

Jeanne Goursaud est une actrice franco-allemande, qui a jusque-là conduit la quasi-totalité de sa carrière en Allemagne. Active à la télévision depuis 2012 et au cinéma depuis 2015, elle est notamment apparue dans Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood. Sa révélation à un public plus large et dans d'autres territoires intervient en 2020, avec son rôle de Thusnelda dans la série allemande Netflix Barbares. Une série historique qui raconte la bataille de la forêt de Teutoburg entre l'Empire romain et les tribus germaniques, en l'an 9 après J.-C..

Jeanne Goursaud, star de la saison 2 ?

À 27 ans, la voici donc dans Pax Massilia, avec une partition bien développée autant dans l'intrigue générale policière que sur le plan intime et sentimental. Jeanne Goursaud semble avoir pris immédiatement le pli de l'univers d'Olivier Marchal, portant à merveille le blouson et le flingue. Intelligemment, Olivier Marchal utilise sa double origine et son accent dans la série, puisque le personnage évoque un moment dans Pax Massilia son origine allemande. Une idée simple, mais qui participe grandement à l'authenticité du personnage d'Alice Vidal.

Si Pax Massilia devait avoir une saison 2, et c'est a priori bien parti pour, nul doute qu'elle serait une de ses attractions principales et vraisemblablement une protagoniste de tout premier plan. Ce serait alors une première pour une création d'Olivier Marchal parce que, même s'il a toujours développé des personnages féminins, il n'en a pas encore mis un en véritable tête d'affiche.