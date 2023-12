Pax Massilia sur Netflix : une saison 2 est-elle prévue ?

Avec une fin ouverte et un grand succès sur Netflix, autant en France qu'à l'étranger, la série d'Olivier Marchal "Pax Massilia" va-t-elle avoir une saison 2 ? La probabilité est très élevée...

Pax Massilia cartonne sur Netflix

La première saison de Pax Massilia d'Olivier Marchal, série policière qui se déroule dans le milieu du narcotrafic marseillais, est disponible sur Netflix depuis le 6 décembre et rencontre le succès, en France comme à l'étranger. Celle-ci ne se présente pas comme une mini-série, et se termine sur un cliffhanger. En effet, au terme de ses six épisodes, Pax Massilia ne présente la résolution que d'une seule partie de son intrigue. Il y a donc encore à découvrir pour les différents personnages, et notamment pour le personnage principal, Lyès Benamar (Tewfik Jallab), qui apparemment devrait faire un petit tour par la case prison...

Avec ce grand succès auprès des abonnés Netflix - elle ne quitte pas la première place du Top Séries en France - et cette narration en suspens, on se pose donc forcément la question : Pax Massilia va-t-elle avoir une saison 2 ?

Une probabilité très élevée

À ce jour, aucune information sur une potentielle saison 2 de Pax Massilia n'a été donnée par Netflix. Mais la probabilité que la série soit reconduite pour au moins une deuxième saison est très forte.

En effet, sur le plan commercial, avec le grand succès que rencontre Pax Massilia en France et dans le monde, Netflix tient là un programme très attractif qui devrait encore engranger des dizaines de millions d'heures de visionnage. Ensuite, sur le plan narratif, cette première saison se termine donc sur une fin très ouverte, et ce serait bien dommage de laisser les spectateurs sur une intrigue irrésolue.

Pax Massilia ©Netflix

On peut donc assez sereinement faire le pari qu'une deuxième saison et de nouveaux épisodes devraient être mis en production pour poursuivre notamment les arcs narratifs de Lyès, principal protagoniste de la série, et d'Ali (Samir Boitard), son principal antagoniste.

Le précédent Braqueurs

Si l'on se tourne vers le passé, on trouve une bonne indication de ce qui pourrait se produire pour Pax Massilia. Avant qu'Olivier Marchal ne réalise Bronx en 2021 et, au vu de son succès, développe ensuite sa série, c'est Julien Leclercq qui avait ouvert la voie. En effet, celui-ci avait réalisé son film Braqueurs, d'abord sorti au cinéma en 2016. Il a ensuite été ajouté au catalogue Netflix, où il a été très regardé en France et dans le monde.

Braqueurs ©SND

Netflix a donc exploité le succès du film en proposant à Julien Leclercq d'en faire une série du même nom, dont la première saison est sortie en septembre en 2021. Et la deuxième saison est arrivée sur la plateforme en février 2023.

Ainsi, au vu du succès rencontré par Pax Massilia, nul doute que le même procédé devrait être appliqué, et aboutir donc à une deuxième saison pour la série d'Olivier Marchal. Et même, soyons fous, n'existerait-il pas l'hypothèse d'une mini-série qui serait un crossover entre la création d'Olivier Marchal et celle de Julien Leclercq ?