Netflix : la nouvelle série du créateur du Jeu de la Dame a tout pour cartonner

Avec "Les Dossiers oubliés", Scott Frank revient sur Netflix en étant attendu au tournant suite au triomphe de sa dernière série sortie sur la plateforme de streaming, Le Jeu de la dame.

Les Dossiers oubliés, la nouvelle adaptation en série signée Scott Frank

Scott Frank a fait très fort avec Le Jeu de la dame. Basée sur le livre éponyme de Walter Trevis paru en 1983, la série portée par Anya Taylor-Joy a été reçue en fanfare par la critique, avant de passionner des millions d’abonnés Netflix. Elle a même battu un record de visionnages après sa sortie, en 2020. Le retour de Scott Frank sur Netflix est donc particulièrement attendu par les abonnés de la plateforme. Or, ce dernier y dévoilera bientôt sa nouvelle création, Les Dossier oubliés.

Une nouvelle fois, le scénariste et réalisateur a choisi d’adapter un roman. Les Dossiers oubliés est basée sur la série de livres Dept Q., écrite par l’auteur danois Jussi Adler-Olsen. Elle se concentre sur Carl Morck, un inspecteur de police talentueux mais qui a le don d’irriter ses collègues à cause de son comportement. Un jour, la police d’Édimbourg tente un coup de pub. La cheffe de Carl le place au centre d’une nouvelle unité en charge des affaires non résolues.

Un inspecteur hanté par une tragédie mais prêt à enquêter sur son propre service

Alors que Les Dossiers oubliés sortira dans seulement quelques semaines, Netflix a mis en ligne les premières images de la série. On y découvre un Carl Morck hanté par une récente tragédie : une fusillade qui a couté à vie à un policier et a paralysé son partenaire. Lorsqu’il revient au travail, sa cheffe l’envoie dans le lugubre sous-sol du bâtiment afin qu’il y installe le bureau de sa nouvelle unité.

Carl Morck ne reste toutefois pas longtemps seul. On lui affuble deux partenaires, malgré ses protestations. D’après les images, l’inspecteur et sa nouvelle équipe vont mener l’enquête sur le service de police où ils travaillent eux-mêmes, à Édimbourg. D’après le synopsis de la série, ensemble, ils vont découvrir de sombres secrets.

Rendez-vous fin mai avant une saison 2 ?

Scott Frank a écrit ou co-écrit les neuf épisodes qui composent la première saison de sa nouvelle série. Il en a également réalisé six épisodes. Afin de porter Les Dossiers oubliés, il a choisi Matthew Goode, ayant même écrit la série avec l’acteur britannique en tête pour le rôle de Carl Morck. Chloe Pirrie, Jamie Sives, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald et Shirley Henderson, l’interprète de Mimi Geignarde dans les films Harry Potter, sont aussi au casting.

Les Dossiers oubliés sera dévoilée le 29 mai prochain sur Netflix. Et, dans un communiqué, le streamer nous invite à surveiller cette même page lorsque la série sera sortie. On peut donc penser qu’il officialisera alors le lancement d’une saison 2. On en aura le cœur net à la fin du mois.