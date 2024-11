Netflix : cette nouvelle série attendue en janvier a tout pour cartonner

Netflix vient de dévoiler la date de sortie de "Missing You", sa nouvelle mini-série basée sur un livre écrit par Harlan Coben qui a tout pour être un nouveau carton pour la plateforme.

Missing You, la nouvelle adaptation d’Harlan Coben signée Netflix

Considéré comme l’un des meilleurs auteurs de romans policiers de son époque, Harlan Coben a signé un deal avec Netflix en 2018. Celui-ci a donné le droit au service de streaming d’adapter 14 des romans de l’écrivain en séries ou films. Depuis, Intimidation, Ne t’éloigne pas ou encore Double piège ont vu le jour. Et une adaptation en série de Missing You va bientôt nous être proposée.

L’intrigue de Missing You s’intéresse à une inspectrice, Kat Donovan, qui a perdu son fiancé Josh lorsque ce dernier a disparu onze ans plus tôt. Un jour, son monde bascule lorsqu’elle voit son visage sur un site de rencontre. Le retour de Josh dans sa vie va forcer Kat à se replonger dans le mystère entourant la mort de son père. Et il va faire ressortir des secrets de son passé restés longtemps enfouis.

La mini-série sortira en début d’année prochaine

Missing You sera découpée en cinq épisodes. Et ceux-ci seront disponibles en début d’année prochaine sur Netflix. Le géant du streaming vient ainsi de révéler que la mini-série serait visible à partir du 1ᵉʳ janvier 2025.

Missing You sera porté par Rosalind Eleazar. Les fans de Slow Horses la reconnaîtront car elle interprète Louisa dans la série d’Apple TV+. À ses côtés, on retrouvera Richard Armitage. Pour rappel, celui qui est déjà apparu dans trois adaptations d’œuvres d’Harlan Coben tiendra lui aussi un rôle important dans la nouvelle série Netflix.

Un nouveau carton pour Netflix ?

Missing You a de sérieux arguments pour devenir un carton. En premier lieu, les adaptations d’un livre d’Harlan Coben marchent généralement pour Netflix. La dernière en date, Double piège, s’est même faite une place dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues de la plateforme.

Ensuite, la présence de Rosalind Eleazar et Richard Armitage au casting est un atout pour le show. Et dans une interview avec Digital Spy en septembre dernier, Harlan Coben a eu des propos prometteurs sur la série. Il a affirmé que cette histoire était peut-être sa plus « captivante », et a assuré avoir lui-même été surpris par le dénouement du show lorsqu’il l’a revu.