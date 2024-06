Netflix : les nouveautés films et séries du mois de juillet 2024 avec un énorme succès de 2023

Découvrez l'agenda de toutes les nouveautés films et séries attendues sur Netflix France en ce mois de juillet 2024. Il y aura notamment le deuxième plus gros succès de 2023, et beaucoup de nouvelles saisons de séries attendues par les abonnés.

Netflix : les nouveaux films attendus en juillet 2024

Qui dit nouveau mois, dit nouveaux ajouts sur Netflix ! Et le mois de juillet commence très fort sur la plateforme puisqu'elle proposera, dès le 5 juillet prochain, l'énorme succès d'animation Super Mario Bros. le film sorti l'année dernière. Avec 1.3 milliard de dollars au box-office mondial, il s'agit du deuxième plus gros résultat au box-office de 2023, juste derrière Barbie (qui avait récolté 1.4 milliard de dollars de recettes).

Pour rappel, dans le film mettant en scène les célèbres personnages des jeux Nintendo, Mario et Luigi, deux plombiers de Brooklyn, découvrent un monde souterrain mystérieux. Alors qu'ils tentent de réparer une fuite d'eau, ils sont aspirés par un tuyau magique et se retrouvent séparés. Mario atterrit dans le Royaume Champignon, gouverné par la Princesse Peach, tandis que Luigi se retrouve dans les Terres Obscures, contrôlées par le maléfique roi Bowser.

Le film suit les péripéties de Mario, Peach, et Toad à travers divers environnements fantastiques alors qu'ils tentent de sauver Luigi et empêcher Bowser de détruire le Royaume Champignon.

Autre énorme succès (le plus grand succès en France, jamais égalé) qui arrivera pour la première fois sur Netflix en France : Titanic, le chef-d'œuvre de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Le film sera ajouté au catalogue le 15 juillet prochain, et devrait rapidement se classer parmi les films les plus regardés. Peut-être qu'il pourra toucher une toute nouvelle génération de spectateurs qui n'a pas eu la chance de le découvrir au cinéma à sa sortie.

On reste dans la nostalgie avec l'ajout du film original Netflix Le Flic de Beverly Hills 4, toujours porté par Eddie Murphy, qui arrivera le 3 juillet sur la plateforme en France, et dans le monde.

Le pitch :

Le lieutenant Axel Foley est de retour dans les rues de Beverly Hills. La vie de sa fille ayant été menacée, il refait équipe avec ses vieux potes, Billy Rosewood et John Taggart, et un nouveau partenaire, pour exposer un possible complot et mettre le feu !

Autre ajout qui devrait ravir les fans d'animation : le film japonais produit par le Studio Ponoc L'Imaginaire, qui était en compétition au Festival d'Annecy. Il sera ajouté sur Netflix le 5 juillet. La bande-annonce :

D'autres films seront ajoutés au catalogue prochainement.

Les nouveaux films annoncés par dates d'ajout :

Beverly Hills Cop: Axel F - Le Flic de Beverly Hills : Axel F (03/07)

(03/07) Super Mario Bros, le film (05/07)

(05/07) L'Imaginaire (05/07)

(05/07) Goyo (05/07)

(05/07) Mamma Mia ! Here We Go Again (07/07)

(07/07) Wild Wild Punjab (10/07)

(10/07) Vanished into the Night - Évanouis dans la nuit (11/07)

(11/07) Lobola Man (12/07)

(12/07) Blame the Game - À trop jouer (12/07)

(12/07) The Champion - Le Champion (12/07)

(12/07) Titanic (15/07)

(15/07) Find Me Falling - Si je tombe (19/07)

(19/07) House of Ga'a (26/07)

(26/07) Non Negotiable - Non négociable (26/07)

Netflix : les nouveautés séries de juillet 2024

Côté séries, il y a du lourd en ce mois de juillet 2024 avec notamment des nouvelles saisons très attendues par les abonnés.

Dans l'ordre, il y aura la saison 3 de Vikings : Valhalla qui arrivera sur Netflix le 11 juillet. Dans cette nouvelle saison, l'intrigue reprend sept ans après les événements de la précédente. Freydis est désormais la leader incontestée de Jomsborg, tandis que Leif et Harald ont trouvé gloire à Constantinople. Cependant, ils doivent encore surmonter des épreuves pour atteindre leur destin ultime.

Le 19 juillet, c'est la très attendue saison 3 de la série horrifique coréenne Sweet Home qui sera ajoutée, seulement six mois après le carton de la saison 2. Le combat entre monstres et humains est encore loin d'être terminé.

La bande-annonce :

Enfin, si vous suivez encore la série espagnole Elite, la huitième (et ultime) saison sera ajoutée le 26 juillet.

Le pitch :

Omar et Nadia se retrouvent, la remise des diplômes approche pour les élèves de Las Encinas, et un dernier mystère va pousser les amis, tout comme les ennemis, au bord du gouffre.

Les nouveautés séries par dates d'ajout :