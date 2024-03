Netflix : les nouveautés films et séries du 1er au 7 avril 2024

Nouveau mois, nouvelle semaine et donc nouveaux ajouts sur la plateforme Netflix entre le 1er et le 7 avril 2024, avec des intégrales de séries cultes, la création originale Netflix "Ripley" avec Andrew Scott, la trilogie "Le Flic de Beverly Hills"... On fait le point sur un agenda séduisant.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 1er au 7 avril

Netflix ouvre cette première semaine du mois d'avril avec un classique des années 90 : le drame aux 9 Oscars Le Patient anglais, disponible à partir du 1er avril. Ensuite, la plateforme jouera la carte de la nostalgie et de la comédie avec les trois films Le Flic de Beverly Hills, portés par Eddie Murphy et qui seront mis en ligne le 4 avril. L'occasion de reprendre les bases avant la mise en ligne du nouveau film Le Flic de Beverly Hills : Axel F., le 3 juillet 2024.

Axel Foley (Eddie Murphy) - Le Flic de Beverly Hills ©Paramount Pictures

Avant ça, on pourra dès le 2 avril (re)découvrir sur la plateforme le film de monstres de 2021 Godzilla vs. Kong, avec Alexander Skarsgård et Millie Bobby Brown. Du côté films originaux de la plateforme, on s'intéresse tout particulièrement vendredi 5 avril à Scoop, porté par Gillian Anderson :

Cette adaptation inspirée de faits réels raconte comment les collaboratrices de Newsnight ont décroché la célèbre interview du prince Andrew qui allait faire l'effet d'une bombe.

En toute fin de semaine, le dimanche 7 avril, c'est la comédie à succès Taxi 5, réalisée par Franck Gastambide, qui débarque sur la plateforme.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les films mis en ligne sur Netflix du 1er au 7 avril

Netflix : les nouvelle séries mises en ligne du 4 au 10 mars

Concernant le programme des séries, les abonnés Netflix sont particulièrement gâtés pour cette première semaine d'avril, avec les intégrales de la série GTO, monument du manga et de l'anime, et de la série Sherlock incarnée par Benedict Cumberbatch. Le prof Onizuka complètement déjanté d'un côté et de l'autre une formidable adaptation contemporaine du célèbre détective Sherlock Holmes, pour deux programmes d'exception à découvrir sur Netflix dès le 1er avril.

Nouveauté très attendue sur la plateforme, la série Ripley. Comme son titre l'indique, c'est une nouvelle adaptation de l'histoire de Patricia Highsmith et de son escroc très troublant Tom Ripley, qu'on pourra découvrir à partir du 4 avril. Composée de huit épisodes, créée par Steven Zaillian et interprétée notamment par Andrew Scott, Ripley s'annonce visuellement renversante et haletante sur le plan narratif.

Tom Ripley (Andrew Scott) - Ripley ©Netflix

Autre série inédite mise en ligne le 4 avril, Escrocs, une série policière allemande dont voici le synopsis :

Une pièce de monnaie inestimable suscite des conflits entre gangs rivaux, forçant un perceur de coffres-forts à la retraite et un truand de bas étage à se lancer dans un dernier casse.

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix du 1er au 7 avril