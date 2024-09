Netflix : les nouveautés films et séries du 2 au 8 septembre 2024

Découvrez quels films et quelles séries rejoignent le catalogue de Netflix durant la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Au programme, un nouveau film d'action et l'intégrale d'une série culte.

Netflix : les nouveaux films du 2 au 8 septembre 2024

Pour ce mois de septembre, Netflix a préparé un gros programme à ses abonnés. Et ce, dès la rentrée avec des films et des séries notables qui rejoignent le catalogue du service de streaming durant cette semaine du 2 septembre. Parmi les nouveautés, il y a Rebel Ridge, un film d'action avec Aaron Pierre et Don Johnson qui s'annonce musclée. L'histoire suit un ex-Marine qui décide de s'attaquer à la corruption dans une petite ville des États-Unis, après que la police locale a saisi injustement le sac contenant l'argent prévu pour payer la caution de son cousin.

Dans un autre genre, deux comédies d'Audrey Dana seront disponibles le 4 septembre : Sous les jupes des filles et Si j'étais un homme. Enfin, notons l'ajout de Sans identité, un Liam Neeson efficace avec son lot de rebondissements.

Tous les nouveaux films de la semaine

Netflix : les nouvelles séries du 2 au 8 septembre 2024

Concernant les séries, on peut s'attendre à ce que les abonnés passent de longues heures devant l'intégrale de Prison Break. L'arrivée de la série culte sur Netflix est l'un des événements du mois. Tous les épisodes seront disponibles le 4 septembre. Enfin, en fin de semaine, un nouveau drama coréen devrait attirer les adeptes du genre. Il s'agit de Poong, le psychiatre Joseon et voici la bande-annonce ci-dessous :

Toutes les nouvelles séries de la semaine