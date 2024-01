Netflix : les nouveautés films et séries du 22 au 29 janvier 2024

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix la semaine du 22 au 29 janvier. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent, à l'exception d'une série attendue, qui a ainsi le champ libre pour devenir un des hits de ce début d'année sur la plateforme.

Netflix : quoi de neuf cette semaine sur la plateforme ?

Après une semaine précédente qui a été riche en ajouts de nouveaux films, Netflix calme un peu le jeu et va surtout nous proposer des nouvelles séries cette semaine.

Après l'avoir longuement teasée auprès de ses abonnés, la série Griselda, imaginée par les créateurs de Narcos, arrive enfin sur la plateforme ce 25 janvier.

Cette mini-série s'inspire de la vie de Griselda Blanco, une ambitieuse et habile Colombienne qui est à l'origine de l'un des cartels les plus rentables de l'histoire. L'histoire se déroule dans le Miami des années 70 et 80, où Griselda Blanco, avec sa sauvagerie brutale et un charme certain, a su tracer sa voie entre le business et la famille, au point d'être surnommée "la marraine". Le rôle principal est tenu par Sofia Vergara, qui apparaît méconnaissable en baronne de la drogue, très loin de sa partition délurée de Modern Family.

Le 24 janvier, les amateurs de rugby seront ravis de découvrir la série documentaire Six Nations : Au contact, une plongée immersive au cœur du Tournoi des Six Nations 2023, dans lequel l'équipe de France avait connu un beau parcours.

Les Maîtres de l'univers sont de retour

Toujours côté séries, Netflix mettre en ligne la saison 8 de Queer Eye le 24 janvier, et sa nouvelle série d'animation, Les Maîtres de l'univers : Révélation le 25 janvier produite par le studio derrière Castlevania. Pour les connaisseurs, il s'agit de la suite de la série Les Maîtres de l'univers, diffusée dès 1983.

Découvrez le pitch de ces nouveaux épisodes très attendus par les fans :

Après une bataille épique et destructrice entre Musclor et Skeletor, les gardiens du crâne ancestral sont partis chacun dans une direction différente. Mais, quand le royaume d’Eternia est fracturé, Teela doit reformer la bande, malgré de nombreux secrets et désaccords qui les divisent. Ils vont à nouveau devoir s'unir pour sauver l’univers