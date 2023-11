Netflix : cette nouvelle série d'action violente cartonne

Ajoutée sur Netflix le 14 novembre, la série policière "Le Code du crime" fait sensation et s'est installée dans le Top 3 des séries les plus regardées du moment en France. Braquages violents, fusillades spectaculaires et romances passionnées sont au programme de cette nouvelle création originale Netflix.

Le Code du crime, succès inattendu de Netflix Pas une semaine ne se passe sans qu'un programme ne se lance à l'assaut du Top Films ou Séries par surprise. Cette semaine, c'est ainsi la série Le Code du crime qui se fait remarquer, en montant directement à la 3e place du Top Séries en France après sa mise en ligne le 14 novembre 2023. Le Code du crime est une série policière brésilienne, la toute première à être une série originale Netflix de ce genre, et d'importants moyens ont été mis à disposition des réalisateurs Pedro Morelli et Heitor Dhalia pour raconter une formidable enquête, inspirée de faits réels. Le Code du crime ©Netflix Cette nouvelle série musclée raconte la traque complexe d'un groupe de criminels responsables d'un braquage spectaculaire à la frontière du Brésil. Les policiers chargés d'élucider l'affaire vont ainsi suivre la piste constituée par les échantillons ADN qu'ils ont récupérés sur les lieux. Grâce à ces échantillons, leur affaire va se lier à d'autres braquages et crimes récents dans un pays voisin. C'est alors toute une vaste organisation criminelle qui va peu à peu se révéler.

Une série ambitieuse et brutale La série suit le quotidien de ces policiers chargés de l'enquête, mais aussi le quotidien des criminels pourchassés. Des deux côtés, les méthodes sont sophistiquées, et les criminels ne reculent devant aucune brutalité pour arriver à leurs fins. Son créateur Heitor Dhalia présentait ainsi sa démarche : "Le Code du crime" révèle une autre facette du crime au Brésil, notamment les activités criminelles commises aux frontières qui ont encore peu été montrées à l'écran. Au début de la série, nous partons d'un braquage perpétré de l'autre côté de la frontière, au Paraguay, qui nous sert de point de référence et d'inspiration. On assiste ensuite à un bras de fer entre deux forces qui s'opposent, toutes deux très sophistiquées, avec des incursions dans d'autres secteurs du crime organisé, le tout se déroulant dans un panorama sud-américain. Les séquences spectaculaires de braquage et de fusillades de la série sont contrebalancées avec ce qu'il faut de romance et d'enjeux personnels pour que son public soit le plus large possible. On trouve notamment à son casting principal Maeve Jinkings, Thomás Aquino et Rômulo Braga. La Code du crime est composé de 8 épisodes d'environ 1h chacun.