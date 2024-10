Netflix : la série sur les frères Menendez se fait détrôner par un show interdit aux moins de 16 ans

Après un mois en tête du classement Netflix, Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez a laissé sa place à L’Amour Trompé, une mini-série italienne à l’atmosphère sulfureuse. Ce drama érotique, mettant en scène Giacomo Gianniotti (Grey’s Anatomy) et Monica Guerritore, plonge dans une histoire passionnelle et complexe entre un jeune homme et une femme de 60 ans à la tête d’un empire hôtelier. En seulement 24h, la série s’est hissée à la première place du Top 10.

Les Menendez se font détrôner sur Netflix France La saison 2 de Monstres, créée par Ryan Murphy, avait réussi à provoquer l'engouement de millions de spectateurs à travers le monde. La série, qui raconte l’histoire des frères Menendez, deux jeunes hommes condamnés pour le meurtre de leurs parents dans les années 1980, a captivé une audience internationale avec son traitement détaillé du procès et des révélations choc. Le show avait réussi à attirer 19,5 millions de vues lors de sa première semaine de diffusion, ce qui en faisait l'une des séries les plus populaires du moment sur Netflix. Les performances des acteurs, combinées aux éléments réels de l'affaire, ont suscité un vif intérêt, notamment autour des rebondissements récents concernant une potentielle révision de l'affaire.Après avoir occupé la première place du classement Netflix France pendant près d’un mois, la série Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez cède enfin sa place à un nouveau venu : L'Amour Trompé. L'Amour Trompé : c'est quoi cette mini-série ? La mini-série italienne L’Amour Trompé, mise en ligne ce 9 octobre, a immédiatement attiré l’attention des abonnés et s'est classée à la première place du Top 10 France. Ce drama érotique met en vedette Giacomo Gianniotti, célèbre pour son rôle d’Andrew DeLuca dans Grey’s Anatomy, dans un registre bien plus osé. Aux côtés de l'actrice Monica Guerritore, il incarne Elia, un jeune homme qui s’engage dans une liaison passionnée avec Gabriella, une femme de 60 ans à la tête d’un empire hôtelier et mère de trois enfants adultes. Gabriella, à la fois forte et vulnérable, est séduite par Elia, et leur relation érotique et complexe se déploie sur six épisodes où jalousie, désir, et retournements de situation s’entremêlent. La série, déconseillée aux moins de 16 ans en raison de ses scènes explicites. L’Amour Trompé n'est pas une création originale, mais un remake de la série britannique Le Doute, diffusée en 2021 sur France 2. Dans la version originale, Julia Ormond et Ben Barnes incarnaient les deux personnages principaux, dans une intrigue similaire où une femme fortunée d'une soixantaine d'années succombait au charme d’un homme beaucoup plus jeune.