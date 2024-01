Netflix : ce film a fait pleurer des millions de gens, la série arrive bientôt

Après le film avec Anne Hathaway et Jim Sturgess, Netflix a adapté à son tour le roman "Un jour" de David Nicholls, mais cette fois en série. La plateforme a dévoilé la bande-annonce.

Netflix s'attaque à un drame romantique culte

Netflix a cette tendance à surprendre ses abonnés en faisant régulièrement des annonces inattendues. La plateforme peut du jour au lendemain révéler un projet ambitieux. C'est un peu ce qu'il s'est passé dernièrement avec la mise en ligne de la bande-annonce de la mini-série Un jour, adaptée du best-seller de David Nicholls publié en 2011. Un roman connu pour sa première adaptation, en film, signée Lone Scherfig et avec Anne Hathaway et Jim Sturgess dans les rôles principaux.

Dans le film, on suivait l'amitié complexe entre Emma et Dexter. La particularité de l'œuvre est que c'est un jour de chaque année de leur vie qui nous est montrée. Le tout commençant le 15 juillet 1988 à Édimbourg, date de leur rencontre et de leur "presque" première nuit ensemble. Ils décident ensuite de rester amis et on voit ainsi leur évolution sur une période de 20 ans.

Un jour ©Focus Features

Un jour traite alors d'amitié, d'amour, mais aussi de regrets et de rencontres manquées. Car l'histoire d'Emma et Dexter est loin d'être joyeuse. Entre leurs mariages malheureux et différentes épreuves de la vie qu'ils vont vivre, ainsi que leurs successions de retrouvailles et séparations. En résulte un drame romantique déchirant, devenu culte avec le temps.

Une bande-annonce qui fait rêver pour la série Un jour

Netflix a donc décidé d'adapter à son tour l'œuvre de David Nicholls. La bande-annonce débute sur cette phrase : "Comment en l'espace d'une poignée d'années, une parfaite inconnue peut devenir la personne la plus importante de votre vie ?". Ce qui résume plutôt bien la relation d'Emma et Dexter.

Avec en fond sonore le morceau Dreams des Cranberries, la vidéo promotionnelle dégage quelque chose de joyeux et tout semble aller pour le mieux entre les deux protagonistes, à chacune de leurs rencontres. Un choix musical intéressant car en tant qu'adepte du cinéma de Wong Kar-wai, on l'associe naturellement à Chungking Express, exemple parfait de comédie romantique sur des rencontres manquées. La suite de la bande-annonce montre évidemment que leurs sentiments seront trop forts mais qu'ils passeront leur temps à se repousser.

Un jour ©Netflix

La mini-série Un jour a été réalisée par Molly Manners et les rôles d'Emma et Dexter ont été confiés à Ambika Mod et Leo Woodall. Enfin, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir le résultat puisque le show sera mis en ligne sur Netflix dès le 8 février.