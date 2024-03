Netflix : cette nouvelle série fait un carton absolu dans le monde

Portée par Theo James et Kaya Scodelario, la série "The Gentlemen" est actuellement la série Netflix la plus regardée dans le monde. Une belle performance pour la création de Guy Ritchie, qui devrait vite conduire à l'officialisation d'une nouvelle saison...

The Gentlemen règne en maître sur Netflix

Arrivée sur Netflix le 7 mars 2024, la première série créée par le cinéaste anglais Guy Ritchie, The Gentlemen, n'en finit pas d'affoler les compteurs. Cette série est dérivée de son film de 2020 The Gentlemen et en reprend les codes pour plonger encore plus profondément dans une grande intrigue criminelle aussi jouissive qu'haletante. Au terme de ses deux premières semaines de diffusion - comptées entre le 4 et le 17 mars -, The Gentlemen est actuellement à la première place du Top 10 Séries dans le monde, cumulant 215,7 millions d'heures visionnées, pour un équivalent de visionnages complets (EVC) s'établissant à 33,3 millions.

Il est à noter que la performance de The Gentlemen se maintient particulièrement bien dans le temps, avec les visionnages de la deuxième semaine (20,1M d'EVC) excédant largement ceux de la première (12,2M), indiquant que la série ne déçoit pas et que le bouche-à-oreille fonctionne.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

L'autre série Netflix du moment, Avatar, le dernier maître de l'air, aussi très grand succès dans le monde, cumule elle depuis son début de diffusion le 22 février 2024 55,4 millions de visionnages complets. Si la tendance affichée par The Gentlemen se maintient, sa performance devrait rapidement dépasser celle d'Avatar, le dernier maître de l'air. En effet, après deux premières semaines impressionnantes, la 3e semaine d'Avatar, le dernier maître de l'air connaît une baisse de plus de 50%, passant à 9,1M d'EVC après une 2e semaine à 19,9M.

Une saison 2 déjà dans les tuyaux

The Gentlemen est donc déjà un très grand succès pour Netflix, et a largement dépassé les minima au-delà desquels les séries sont quasi systématiquement renouvelées. Pour le moment, la plateforme de streaming n'a rien communiqué au sujet d'une potentielle saison 2. Mais, du côté des créateurs, le travail est déjà en cours, comme l'assurait récemment le patron de Miramax TV Marc Helwig :