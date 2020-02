New Amsterdam saison 2 : TF1 ne diffusera pas la fin tout de suite

Vous avez aimé ? Partagez :

« New Amsterdam » a conquis le cœur des spectateurs français. Malheureusement pour eux, il va falloir patienter avant de voir la suite de la saison 2, alors que l’épisode 9 vient d’être diffusé sur TF1.

La chaîne TF1 aurait-elle des problèmes de riches avec ses séries médicales ? Alors qu’elle vient de démarrer la diffusion de H24 (les deux premiers épisodes diffusés le 3 février), série française dont on vous présentait les héroïnes interprétées par Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste, elle a toujours dans sa programmation le succès américain New Amsterdam. Sauf que pour cette dernière, dont l’épisode 9 de la saison 2 a été diffusé mercredi soir, une pause s’impose.

En effet, TF1 va devoir stopper momentanément la diffusion de la saison 2, pourtant en cours aux Etats-Unis. Là-bas, c’est d’ailleurs l’épisode 13 qui sera diffusé le 11 février sur NBC. TF1 ayant jusque-là proposé deux épisodes par semaine, il est logique qu’elle ait fini par rattraper la diffusion américaine. Il lui faut donc désormais ralentir le rythme pour laisser du temps à New Amsterdam saison 2 de se conclure, pour ensuite avoir la possibilité de tout diffuser d’une traite, ou presque.

D’une série médicale à une intrigue policière de SF

Ainsi, New Amsterdam sera remplacée à partir de mercredi prochain par Emergence, une série de science-fiction dans laquelle la cheffe de la police locale décide de prendre en charge une fille amnésique, retrouvée près d’un mystérieux accident. Elle tâchera donc de découvrir l’identité de l’enfant pour pouvoir ainsi avancer sur son enquête.

Un tout autre genre donc, qui arrive finalement à point nommé. Avec H24 à l’antenne, on craignait que TF1 se mette des bâtons dans les roues en proposant deux séries se déroulant dans l’univers médical. Elle évitera ainsi la comparaison le temps de la diffusion de ses sept épisodes. Et, pour le moment, le public semble être assez intéressée par la série française puisque le premier épisode de H24 a attiré 3,6 millions de spectateurs, et le deuxième 2,9 millions. Les fans de New Amsterdam devront donc prendre leur mal en patience…